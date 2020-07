Check to GPS reception in your area, update AGPS data for faster fix times all this and other GPS and Sensor data read from your phone. Supports GPS, GLONASS, GALILEO, SBAS, BEIDOU and QZSS satellites.The app has several colour schemes, which could be used to match other instrumentation, used along side the app. It has a "night mode" colour scheme as well.



GPS Test has six screens full of information: -



1) GPS signal (SNR) bar chart, showing the signal strength for each satellite, as well as the accuracy and status of the GNSS network.



2) Satellite positions in the sky (skyview), shown on a rotating compass.



3) Your current location on the earth shown as text and on a world map. The current position of the sun and the day/night transition curve is also shown.



4) Compass



5) Your current speed, heading and altitude shown as text.



6) The current time read from the GPS and the local time in your current timezone, as well as the sunrise and sunset times at your location.



Coordinate Grids supported by GPS Test:-

OSGB, UTM, MGRS, USNG, CH1903, Maidenhead.



Datums supported by GPS Test:-

WGS84, NAD83, NAD27, ED50, AGD66, AGD84, SAD69



Works on Honeycomb O/S and large screen tablets.



INTERNET permissions are only required for analytics and advertising. The app will work fine without a WiFi or data conection.

