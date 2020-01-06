Clean Master - Антивирус & Очистка кэша и мусора

Cheetah MobileИнструменты
Для всех
44 795 510
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Поддерживаются покупки в приложении

Clean Master- Это самое популярное программное обеспечение для оптимизации и обеспечения безопасности мобильных устройств, которое скачали более 1,000,000,000 человек в мире.
Clean Master оптимизирует ваше хранилище, очищая ненужные файлы и кэши, а также защищает ваш телефон с помощью антивирусного движка и applock

Основные функции Clean Master

🌪️Чистка телефона
Clean Master может освободить место на вашем телефоне, очистив различные файлы нежелательной файлы и бесполезные кеши.
Вы можете выбрать файлы и кэш программного обеспечения для очистки, как вам нравится. Мы также интегрируем все уведомления, вы можете очистить уведомление о спаме приложения после прочтения полезного сообщения.
Вы получите чистый мобильный телефон с функцией очистки телефона Clean Master

🛡️Антивирус
Clean Master предоставляет мощные антивирусные функции для защиты телефона от вирусов. С обновленной вирусной базой данных и антивирусной версией программного обеспечения вы можете легко заблокировать вирус, удалить вредоносное ПО и наслаждаться безопасным телефоном. 

🔋 ЭКОНОМИЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ
Экономия заряда батареи будет анализировать энергопотребление приложений, работающих в фоновом режиме, Переводом приложений в режим гибернации Clean Master помогает экономить энергию батареи и продлить срок её службы.

🚀УСКОРИТЕЛЬ ТЕЛЕФОНА
One Tap Boost помогает ускорить телефон путём очистки ОЗУ. После выполнения ускорения вы можете запустить тест скорости и убедиться, насколько быстрее стал работать телефон.

☆Другие функции оптимизации
☆ БЛОКИРОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ- Защищает вашу конфиденциальность с помощью пин-кода блокировки приложений или графического ключа.
☆МАСТЕР ЗАРЯДКИ- Предотвращает перезаряд, выводит на экран состояние заряда и сообщение приложения во время зарядки батареи.
☆БЕЗОПАСНОСТЬ WiFi- обнаружения фальшивого WiFi и несанкционированных подключений
☆Мастер Игры- управлять своими играми, ускорить скорость загрузки игр и найти больше забавных игр.

Clean Master - одно из лучших в мире приложений для очистки памяти и защиты от вирусов, доступных через Google Play.


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Instagram: https://www.instagram.com/cleanmasterteam/
Google+: https://plus.google.com/u/0/communities/106742377658392172082

Условия обслуживания и конфиденциальности: http://www.cmcm.com/protocol/site/tos.html
Политика конфиденциальности: http://www.cmcm.com/protocol/site/privacy.html
Выбор рекламы: http://www.cmcm.com/protocol/site/ad-choice.html
Pейтинг : приложение подходит лицам старше 13 лет
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Всего: 44 795 510
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Что нового

We are always working to improve Clean Master performance and user experience.
Because of you, we are getting better.
- Add SafeConnect VPN – fast and secure VPN proxy, to protect your online privacy
- More powerful scanning and antivirus engine
- Optimize product speed and performance
- Fix some known bugs
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Дополнительная информация

Обновлено
6 января 2020 г.
Размер
24M
Количество установок
1 000 000 000+
Текущая версия
7.3.9
Требуемая версия Android
Зависит от устройства
Возрастные ограничения
Для всех
Платный контент
От 2,99 $ до 69,99 $ за товар
Разрешения
Отчет
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Продавец
Cheetah Mobile
Разработчик
Hui Tong Times Square NO. 8, Yaojiayuan South Road, Chaoyang District, Beijing 100022 People's Republic of China

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