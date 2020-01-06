Clean Master- Это самое популярное программное обеспечение для оптимизации и обеспечения безопасности мобильных устройств, которое скачали более 1,000,000,000 человек в мире.

Clean Master оптимизирует ваше хранилище, очищая ненужные файлы и кэши, а также защищает ваш телефон с помощью антивирусного движка и applock



Основные функции Clean Master



🌪️Чистка телефона

Clean Master может освободить место на вашем телефоне, очистив различные файлы нежелательной файлы и бесполезные кеши.

Вы можете выбрать файлы и кэш программного обеспечения для очистки, как вам нравится. Мы также интегрируем все уведомления, вы можете очистить уведомление о спаме приложения после прочтения полезного сообщения.

Вы получите чистый мобильный телефон с функцией очистки телефона Clean Master



🛡️Антивирус

Clean Master предоставляет мощные антивирусные функции для защиты телефона от вирусов. С обновленной вирусной базой данных и антивирусной версией программного обеспечения вы можете легко заблокировать вирус, удалить вредоносное ПО и наслаждаться безопасным телефоном.



🔋 ЭКОНОМИЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Экономия заряда батареи будет анализировать энергопотребление приложений, работающих в фоновом режиме, Переводом приложений в режим гибернации Clean Master помогает экономить энергию батареи и продлить срок её службы.



🚀УСКОРИТЕЛЬ ТЕЛЕФОНА

One Tap Boost помогает ускорить телефон путём очистки ОЗУ. После выполнения ускорения вы можете запустить тест скорости и убедиться, насколько быстрее стал работать телефон.



☆Другие функции оптимизации

☆ БЛОКИРОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ- Защищает вашу конфиденциальность с помощью пин-кода блокировки приложений или графического ключа.

☆МАСТЕР ЗАРЯДКИ- Предотвращает перезаряд, выводит на экран состояние заряда и сообщение приложения во время зарядки батареи.

☆БЕЗОПАСНОСТЬ WiFi- обнаружения фальшивого WiFi и несанкционированных подключений

☆Мастер Игры- управлять своими играми, ускорить скорость загрузки игр и найти больше забавных игр.



Clean Master - одно из лучших в мире приложений для очистки памяти и защиты от вирусов, доступных через Google Play.





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Pейтинг : приложение подходит лицам старше 13 лет