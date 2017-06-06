Pixel Launcher

Google LLC
3,3
27,3 тыс. отзыв
1+
Количество скачиваний
Возрастные ограничения
Для всех
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот

О приложении

Pixel Launcher является опыт домашний экран для пикселя и телефонов Pixel XL с помощью Google. Персонализированная информация от Google просто проведите пальцем прочь.

 Ключевая особенность:
• Проведите пальцем прямо с вашего домашнего экрана, чтобы увидеть персонализированные Google карты, которые приносят вам новости и персонализированную информацию, в нужное время.
• Быстрый доступ к Google Search на основном экране дома.
• Проведите пальцем по нижней строке Избранное, чтобы найти свои приложения от A-Z.
• App Предложения привести приложение, которое вы ищете в верхней части списка A-Z.
• Длительное нажатие на приложения, которые поддерживают ярлыки прыгать прямо в, где вам нужно идти или длительное нажатие на ярлыки, чтобы перетащить их на домашний экран.
Последнее обновление
6 июн. 2017 г.

Безопасность данных

В этом разделе разработчики могут указать, как приложения собирают и используют данные. Подробнее о безопасности данных…
Нет информации.

Оценки и отзывы

Оценки и отзывы проверены
Оценки и отзывы проверены
3,3
27,3 тыс. отзыв
Alexandr “-Gluk-” Nagovitsyn
20 октября 2021 г.
В андроид 12 убрали настройку шрифтов, иконок, меню быстрого доступа теперь несуразно огромное и неудобное, его нельзя настроить, системный шрифт СЕРЫЙ!!! Из-за этого сильно устают глаза. Кастомизация тем очень ограничена- цвета тем совершенно не совпадают с цветом картинки
9 человек отметили этот отзыв как полезный.
Вам помогла эта информация?
VALENTINA Ka
17 октября 2022 г.
Отвратительный виджет поисковой строки Гугл, который нельзя ни передвинуть, ни удалить. Занимает полезное место на экране...и само приложение не гибкое абсолютно.
1 человек отметил этот отзыв как полезный.
Вам помогла эта информация?
Pavel Kholerin
9 декабря 2022 г.
Лаунчер морально устарел. Несмотря на его плавность и стабильную работу функционала не хватает катастрофически. Google, добавьте пожалуйста хотя бы какой-то вариант организации в меню приложений, невозжно же пользоваться.
Вам помогла эта информация?

Что нового

As of October 2016:
• The weather appears in the top right corner for your current location
• Visual refresh of wallpaper picker
• New circular folder presentation
• Shortcuts on long-press of supporting apps
Пожаловаться

Связь с разработчиком

Google LLC: другие приложения

YouTube TV: Live TV & more
Google LLC
4,2
Google Кошелек
Google LLC
4,0
Google Chat
Google LLC
4,0
Google Home
Google LLC
4,3
YouTube Детям
Google LLC
4,4
Google Pay: Save and Pay
Google LLC
4,0

Похожие приложения

Pear Launcher
Yajat Kumar
4,1
MuksOS AI Launcher 2.0
Dr. Mukesh Bangar
4,3
Before Launcher | Go Minimal
⎋ Before Labs
4,5
Pixel Theme Launcher Материал
DWorkS
4,3
Pie Launcher version 2022
Beauty Apps Studio
4,4
hyperion launcher
prjkt.io
4,2
Пожаловаться