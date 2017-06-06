Pixel Launcher является опыт домашний экран для пикселя и телефонов Pixel XL с помощью Google. Персонализированная информация от Google просто проведите пальцем прочь.



Ключевая особенность:

• Проведите пальцем прямо с вашего домашнего экрана, чтобы увидеть персонализированные Google карты, которые приносят вам новости и персонализированную информацию, в нужное время.

• Быстрый доступ к Google Search на основном экране дома.

• Проведите пальцем по нижней строке Избранное, чтобы найти свои приложения от A-Z.

• App Предложения привести приложение, которое вы ищете в верхней части списка A-Z.

• Длительное нажатие на приложения, которые поддерживают ярлыки прыгать прямо в, где вам нужно идти или длительное нажатие на ярлыки, чтобы перетащить их на домашний экран.

Последнее обновление 6 июн. 2017 г.