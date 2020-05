Feature:

- HD Quality of Stock Wallpapers

- Very easy to apply wallpaper on Your home screen and/or screen lock

- 3000+ beautiful stock wallpapers

- Full screen Wallpapers

- Share with your friend via social media

- Ability to set on both homescreen and lockscreen

- Weekly or daily basis new wallpapers

- Themes support

- Auto Wallpaper Changer

- Many more



Categories:



Alcatel Wallpaper

Samung Wallpapers

Apple/iPhone Wallpapers

Huawei Wallpapers

Gionne Wallpapers

Meizu Wallpapers

Sony Wallpaper

LG Wallpaper

Micromax Wallpaper

and Many other brands are included. Enjoy!





Disclaimer:

1- This app has Ads and Ads can be of any kind so this App is not for children.



2- All wallpapers used in this app are copyright to their respective owners and usage falls within the Fair Usage guidelines. These images are not endorsed by any of the perspective owners, and the images are used simply for aesthetic purposes. No copyright infringement is intended, and any request to remove one of the images/logos/names will be honored.





Popular Devices Wallpapers:

Huawei P30 Pro,Galaxy S10,Google Pixel 3,Google Pixel/Pixel XL/Pixel 2/Pixel 2 XL, iPhone 10/X, OnePlus 6, Samsung Galaxy S9/S9 Plus, Samsung Galaxy Note 8,Galaxy Note 9, Huawei P20/P20 Pro,







----------Please Ignore this section----------

HD Stock wallpapers backgrounds, samsung apple oneplus google lg htc sony android huawei oppo motorola xiaomi nokia asus ios,vivo,oppo,redmi stock wallpapers bundle , mobile phone manufacturers,brands

Особенность:

- HD качество стоковых обоев

- Очень легко наносить обои на домашний экран и / или блокировку экрана

- 3000+ красивых стоковых обоев

- Полноэкранные обои

- Поделитесь со своим другом через социальные сети

- Возможность установки как на домашнем экране, так и на экране блокировки

- Еженедельно или ежедневно новые обои

- Поддержка тем

- Авто обои Changer

- Многое другое



Категории:



Обои Alcatel

Самунг Обои

Apple / iPhone Обои

Huawei Обои

Гион Обои

Meizu Обои

Обои Sony

LG обои

Микромакс Обои

и многие другие бренды включены. Наслаждайтесь!





Отказ от ответственности:

1- Это приложение имеет рекламу и реклама может быть любого рода, так что это приложение не для детей.



2- Все обои, используемые в этом приложении, являются собственностью их соответствующих владельцев и использование подпадает под принципы справедливого использования. Эти изображения не одобрены ни одним из владельцев перспективы, и изображения используются просто в эстетических целях. Нарушение авторских прав не предполагается, и любой запрос на удаление одного из изображений / логотипов / имен будет удовлетворен.





Популярные устройства Обои:

Huawei P30 Pro, Galaxy S10, Google Pixel 3, Google Pixel / Pixel XL / Pixel 2 / Pixel 2 XL, iPhone 10 / X, OnePlus 6, Samsung Galaxy S9 / S9 Plus, Samsung Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Huawei P20 / P20 Pro,







---------- Пожалуйста, игнорируйте этот раздел ----------

HD обои фоны, samsung apple oneplus google lg htc sony android huawei oppo motorola xiaomi nokia asus ios, vivo, oppo, redmi стоковые обои комплект, производители мобильных телефонов, бренды