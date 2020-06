Определитель номера, антиспам: Kaspersky Who Calls

Вас раздражают входящие и пропущенные вызовы с неизвестных номеров и анонимные звонки? Теперь этой проблеме конец.



Kaspersky Who Calls – это бесплатный автоматический определитель номера, который проверяет все входящие вызовы с неизвестных номеров, чтобы вы точно знали, стоит ли брать трубку. Вы даже можете самостоятельно добавлять надоедливых и подозрительных личностей в базу данных спамеров – ведь безопасность начинается с каждого из нас.



Сведения о звонящем

Автоматический определитель номера отображает данные о входящем или пропущенном вызове с неизвестного номера, в том числе название организации, ее категорию и репутацию номера. Определитель поможет не упустить важные и нужные звонки в потоке информационного шума и дома, и в поездках.



Предупреждение о спаме и мошенничестве

Kaspersky Who Calls может сразу предупредить вас о том, что звонит мошенник, а также может автоматически заблокировать известного спамера, чтобы избавить вас от неприятного разговора.



Блокирование подозрительных вызовов по вашему обращению

Ваша помощь пригодится для защиты общества от спама и мошенников: достаточно добавить нежелательный номер в список антиспама.



Ключевые возможности:

∙ Определяет неизвестные номера во входящих и пропущенных вызовах.

∙ Помогает проверять неизвестные телефонные номера.

∙ Блокирует нежелательные звонки и показывает сведения о них.

∙ Постоянно повышает точность определения спама за счет обновления антиспамовых баз.



Премиум функциональность:

Распознавание звонков без интернета. Благодаря офлайн базе телефонных номеров, вы сможете понимать, кто до вас пытается дозвониться – мошенник или коллега с работы, находясь даже в роуминге или без интернета.



Для определения неизвестных и анонимных вызовов Kaspersky Who Calls не требует от вас номер телефона и список контактов: мы не скачиваем ваши данные и не публикуем их.



Метки о спаме предоставляются только на основании данных других пользователей, их нельзя считать вердиктом «Лаборатории Касперского».

Are incoming and missed calls from unknown numbers and anonymous calls annoying? Now this problem is over.



Kaspersky Who Calls is a free, automatic caller ID that checks all incoming calls from unknown numbers so you know exactly whether to take the call. You can even add annoying and suspicious individuals to the spammers database - security begins with each of us.



Caller Details

The automatic caller ID displays information about an incoming or missed call from an unknown number, including the name of the organization, its category and number reputation. The identifier will help not to miss important and necessary calls in the flow of information noise and at home, and on trips.



Spam and Fraud Warning

Kaspersky Who Calls can immediately notify you that a fraudster is calling and can also automatically block a known spammer to save you from an unpleasant conversation.



Block Suspicious Calls from Your Contact

Your help is useful for protecting society from spam and scammers: just add an unwanted number to the antispam list.



Key features:

∙ Identifies unknown numbers in incoming and missed calls.

Helps to check unknown phone numbers.

Blocks unwanted calls and displays information about them.

∙ Constantly improves the accuracy of spam detection by updating anti-spam databases.



Premium functionality:

Recognition of calls without the Internet. Thanks to the offline database of phone numbers, you will be able to understand who is trying to reach you - a fraudster or a colleague from work, even while roaming or without the Internet.



To identify unknown and anonymous calls, Kaspersky Who Calls does not require your phone number and contact list: we do not download your data or publish it.



Spam tags are provided only on the basis of data from other users; they cannot be considered the verdict of Kaspersky Lab.