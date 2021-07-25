Kiwi Browser создан для работы в Интернете, чтения новостей, просмотра видео и прослушивания музыки без лишних хлопот.



Просматривайте спокойно.



Kiwi основан на Chromium и WebKit, движке, на котором работает самый популярный браузер в мире, поэтому вы не потеряете свои привычки.



Мы надеемся, что вы полюбите киви так же сильно, как и мы.



Примечание для опытных пользователей и сторонников: у нас есть сообщество Discord (чат), где вы можете обсуждать разработки и делиться идеями: https://discordapp.com/invite/XyMppQq





Основные особенности:

★ На основе самого лучшего Chromium



★ Невероятная скорость загрузки страницы 🚀

Благодаря нашему очень оптимизированному механизму рендеринга мы можем очень быстро отображать веб-страницы.



★ Супер-сильный блокировщик всплывающих окон, который действительно работает



★ Поддерживает множество расширений



★ Разблокировать Facebook Web Messenger

Зайдите на m.facebook.com и пообщайтесь с друзьями, не устанавливая приложение FB.





Больше добра:

★ Ночной режим с настраиваемой контрастностью и режимом оттенков серого.

100% контраст = чистый черный AMOLED (фактически отключает пиксели) - рекомендуется!

101% контраст = чистый черный AMOLED + белый текст



★ Нижняя адресная строка



★ Управление веб-сайтами, отображаемыми на главной странице

Нажмите и удерживайте, чтобы переместить или удалить плитки, нажмите [+], чтобы добавить новый веб-сайт.



★ Отключить AMP (настройки, конфиденциальность)



★ Блокировать надоедливые уведомления



★ Блокируйте медленные и агрессивные трекеры, чтобы защитить вашу конфиденциальность.



★ Перевод на 60 языков.



★ Импорт / экспорт закладок.



★ Пользовательская папка загрузок

Выберите, где хранятся ваши загруженные файлы.

Примечание. В некоторых версиях Android при удалении приложения Android также удаляет ваши загрузки.

Имейте это в виду, если вы манипулируете Kiwi (для резервного копирования файла закладок) или переносите на другое устройство.



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Опытные пользователи:

Если вы хотите открывать ссылки с помощью внешнего приложения, вы можете нажать и удерживать ссылку или изменить настройку по умолчанию в разделе «Настройки», «Специальные возможности».



Чтобы добавить новую поисковую систему, перейдите в свою любимую поисковую систему и выполните несколько поисков, а затем перейдите в «Настройки», «Поисковая система».



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Kiwi Browser очень новый и все еще тестируется. Пожалуйста, помогите нам, отправив небольшое электронное письмо, если вы видите сбои, ошибки или просто хотите сказать Привет 😊



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Сделано в Эстонии

Последнее обновление 28 окт. 2022 г.