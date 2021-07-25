Kiwi Browser создан для работы в Интернете, чтения новостей, просмотра видео и прослушивания музыки без лишних хлопот.
Просматривайте спокойно.
Kiwi основан на Chromium и WebKit, движке, на котором работает самый популярный браузер в мире, поэтому вы не потеряете свои привычки.
Мы надеемся, что вы полюбите киви так же сильно, как и мы.
Примечание для опытных пользователей и сторонников: у нас есть сообщество Discord (чат), где вы можете обсуждать разработки и делиться идеями: https://discordapp.com/invite/XyMppQq
Основные особенности:
★ На основе самого лучшего Chromium
★ Невероятная скорость загрузки страницы 🚀
Благодаря нашему очень оптимизированному механизму рендеринга мы можем очень быстро отображать веб-страницы.
★ Супер-сильный блокировщик всплывающих окон, который действительно работает
★ Поддерживает множество расширений
★ Разблокировать Facebook Web Messenger
Зайдите на m.facebook.com и пообщайтесь с друзьями, не устанавливая приложение FB.
Больше добра:
★ Ночной режим с настраиваемой контрастностью и режимом оттенков серого.
100% контраст = чистый черный AMOLED (фактически отключает пиксели) - рекомендуется!
101% контраст = чистый черный AMOLED + белый текст
★ Нижняя адресная строка
★ Управление веб-сайтами, отображаемыми на главной странице
Нажмите и удерживайте, чтобы переместить или удалить плитки, нажмите [+], чтобы добавить новый веб-сайт.
★ Отключить AMP (настройки, конфиденциальность)
★ Блокировать надоедливые уведомления
★ Блокируйте медленные и агрессивные трекеры, чтобы защитить вашу конфиденциальность.
★ Перевод на 60 языков.
★ Импорт / экспорт закладок.
★ Пользовательская папка загрузок
Выберите, где хранятся ваши загруженные файлы.
Примечание. В некоторых версиях Android при удалении приложения Android также удаляет ваши загрузки.
Имейте это в виду, если вы манипулируете Kiwi (для резервного копирования файла закладок) или переносите на другое устройство.
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Опытные пользователи:
Если вы хотите открывать ссылки с помощью внешнего приложения, вы можете нажать и удерживать ссылку или изменить настройку по умолчанию в разделе «Настройки», «Специальные возможности».
Чтобы добавить новую поисковую систему, перейдите в свою любимую поисковую систему и выполните несколько поисков, а затем перейдите в «Настройки», «Поисковая система».
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Kiwi Browser очень новый и все еще тестируется. Пожалуйста, помогите нам, отправив небольшое электронное письмо, если вы видите сбои, ошибки или просто хотите сказать Привет 😊
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Сделано в Эстонии
Последнее обновление
28 окт. 2022 г.