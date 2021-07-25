Kiwi Browser - Fast & Quiet

Geometry OU
Есть реклама
4,1
82,7 тыс. отзыва
10 млн+
Количество скачиваний
Возрастные ограничения
Для всех
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О приложении

Kiwi Browser создан для работы в Интернете, чтения новостей, просмотра видео и прослушивания музыки без лишних хлопот.

Просматривайте спокойно.

Kiwi основан на Chromium и WebKit, движке, на котором работает самый популярный браузер в мире, поэтому вы не потеряете свои привычки.

Мы надеемся, что вы полюбите киви так же сильно, как и мы.

Примечание для опытных пользователей и сторонников: у нас есть сообщество Discord (чат), где вы можете обсуждать разработки и делиться идеями: https://discordapp.com/invite/XyMppQq


Основные особенности:
На основе самого лучшего Chromium

Невероятная скорость загрузки страницы 🚀
Благодаря нашему очень оптимизированному механизму рендеринга мы можем очень быстро отображать веб-страницы.

Супер-сильный блокировщик всплывающих окон, который действительно работает

Поддерживает множество расширений

Разблокировать Facebook Web Messenger
Зайдите на m.facebook.com и пообщайтесь с друзьями, не устанавливая приложение FB.


Больше добра:
Ночной режим с настраиваемой контрастностью и режимом оттенков серого.
100% контраст = чистый черный AMOLED (фактически отключает пиксели) - рекомендуется!
101% контраст = чистый черный AMOLED + белый текст

Нижняя адресная строка

Управление веб-сайтами, отображаемыми на главной странице
Нажмите и удерживайте, чтобы переместить или удалить плитки, нажмите [+], чтобы добавить новый веб-сайт.

Отключить AMP (настройки, конфиденциальность)

Блокировать надоедливые уведомления

Блокируйте медленные и агрессивные трекеры, чтобы защитить вашу конфиденциальность.

Перевод на 60 языков.

Импорт / экспорт закладок.

Пользовательская папка загрузок
Выберите, где хранятся ваши загруженные файлы.
Примечание. В некоторых версиях Android при удалении приложения Android также удаляет ваши загрузки.
Имейте это в виду, если вы манипулируете Kiwi (для резервного копирования файла закладок) или переносите на другое устройство.

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Опытные пользователи:
Если вы хотите открывать ссылки с помощью внешнего приложения, вы можете нажать и удерживать ссылку или изменить настройку по умолчанию в разделе «Настройки», «Специальные возможности».

Чтобы добавить новую поисковую систему, перейдите в свою любимую поисковую систему и выполните несколько поисков, а затем перейдите в «Настройки», «Поисковая система».

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Kiwi Browser очень новый и все еще тестируется. Пожалуйста, помогите нам, отправив небольшое электронное письмо, если вы видите сбои, ошибки или просто хотите сказать Привет 😊

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Сделано в Эстонии
Последнее обновление
28 окт. 2022 г.

Безопасность данных

Чтобы контролировать безопасность, нужно знать, как разработчики собирают ваши данные и передают их третьим лицам. Методы обеспечения безопасности и конфиденциальности могут зависеть от того, как вы используете приложение, а также от вашего региона и возраста. Информация ниже предоставлена разработчиком и в будущем может измениться.
Это приложение может передавать указанные типы данных третьим лицам
Местоположение, История действий в приложении и Идентификаторы устройства или другие идентификаторы
Это приложение может собирать указанные типы данных.
История действий в приложении, Сведения о приложении и его производительности и Идентификаторы устройства или другие идентификаторы
Данные шифруются при передаче.
Вы можете запросить удаление данных.

Оценки и отзывы

Оценки и отзывы проверены
Оценки и отзывы проверены
4,1
82,7 тыс. отзыва
StirliZ StirliZ
25 июля 2021 г.
Отличный броузер! Работает *почти* как хром (иногда какие-то сайты хреново открываются, хотя в хроме норм), но возможность установки adblock-а - это супер, уже отвык от рекламы на сайтах.
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Кирилл «wrightamer» Михайлов
23 ноября 2022 г.
Браузер очень хороший, имеет средний вес, потребляет не так много, в том числе и трафика. Большой спектр Нужных настроек, а не как Vivaldi создавая перегруз. Позабавила даже такая фича как "плавный скроллинг", очень завораживает при чтении статей, чувствуешь себя в книжном. Из минусов только отсутствие какой-либо синхронизации между устройствами и единственные версии исключительно на андроид, о других платформах можно забыть :(
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Shinon Hp
6 ноября 2022 г.
Очень неплохо. Но все же 3. Не нашел возможности открывать что-то в новой вкладке(чтобы сразу перемещало туда), кнопка "выйти" в меню, очередное "великолепное" решение, чтобы по ошибке нажимать и все вкладки у тебя пропадали. Не знаю с чем связано, но браузере заметно медленее погружает вкладки, сравнивал с тем же вивальди, на котором сижу года 2-3. Кривущее масштабирование страничек. Среди плюсов: расширения, как на пк, очень удобно. (можно блочить всю рекламу) на этом плюсы закончились.
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Что нового

- Updated Chromium to 107.0.5304.66.
- Android 12: Resolved an issue affecting some users who saw "Aw, snap" or partial content (HTML code instead of the web page).
- Resolved an issue with developer tools making the browser unresponsive once the tools are opened.
- Removed unused permissions.
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