KPSS Cafe
KPSS CAFE Reklam Yayıncılık ve İnternet Hizmetleri
- 1 Aralık 2016
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( 384)
Açıklama
KPSS Cafe'de, KPSS hakkında detaylı Haberler, Testler, İlanlar, Sorular, Videolu dersler bulunmaktadır.
Yorumlar
Bu ne allah aşkına dan dan devamlı bildirim yeter artık kaldıracağım böyle giderse sadece önemli olayları ve memur alımı olursa bildirim gönderin ki bu da hergün olmasın en fazla günde 1 bildirim
ZIRT BIRT bırt zırt bırt ZIT bildirim geliyor. Mesaj gibi sesli uyari oluyor. Ve bu kapatilamiyor. Kardesim Bunu neden istege bağlı yapmadiniz.Vazgecilmez oldukmu sandın Sırf bu yüzden kaldırıyorum
Özellikle referandum döneminde hükümetin uydurma is vaatlerini her saniye paylasiyorsunuz. Seçim sonrasına verilen vaatleri zamanı geldiğinde yayınlayın.
Yav kardeşim hiç mi yorumları dikkate almazsınız memurluk alımları hakkında bilgi almak için yükledik her güncel (memurluk alımı dışında) habere bildirim geliyor ya ismini değiştirin programın yada programa bi düzen verin
Mükemmel ötesi bir program hem iş ilanlarını hem haberleri görebiliyorum daha televizyona düşmeden öğreniyorum herkese tavsiye ederim
Nalet uygulama nekadar boş olay var saçma sapan başlıklar atarak her dakka bildirim atıp duruyo. Kpss yle ilgili hiçbişey yok salakça haberler paylaşıp duruyolar.
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