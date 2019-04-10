Хотите почувствовать себя последним iPhone X или заменить сломанную домашнюю кнопку?



Это приложение добавляет главную кнопку iPhone X lookalike в нижней части экрана.



Эта новая кнопка дома очень проста. Просто проведите пальцем вверх, влево или вправо, чтобы запустить выбранное действие.



Доступные действия:

_Главная

_Recent приложения

_Back

_Открыть панель уведомлений



/! \ Если на вашем устройстве есть панель навигации (кнопки «Главная», «Назад» и «Недавние приложения»), кнопка будет находиться над панелью навигации! /! \



Это приложение использует разрешения администратора устройства.

Единственная используемая политика администратора - \ "force-lock \" , и она используется для блокировки устройства, когда пользователь выполнил выбранное действие.



Разрешение:

_Read Phone State => Требуется (и используется только) для загрузки списка приложений из-за некоторых ограничений производителей.

_Write Internal Storage => Сохранить скриншоты в устройстве.



В этом приложении используются службы специальных возможностей. \ n \ nУслуги доступа используются для запуска нескольких действий (запуск многозадачности, удаление панели уведомлений, выключение быстрых настроек, открытие меню питания, симуляция назад). Эти действия могут помочь людям, которые должны использовать свой телефон только одной рукой для запуска действий, которые нелегко сделать только с одной рукой (например, сбрасывать уведомления). Специальные службы используются только для этих действий.

Последнее обновление 10 апр. 2019 г.