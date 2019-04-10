X Home Bar

Sylvain Lagache
4,3
24,6 тыс. отзывов
1 млн+
Количество скачиваний
Возрастные ограничения
Для всех
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О приложении

Хотите почувствовать себя последним iPhone X или заменить сломанную домашнюю кнопку?

Это приложение добавляет главную кнопку iPhone X lookalike в нижней части экрана.

Эта новая кнопка дома очень проста. Просто проведите пальцем вверх, влево или вправо, чтобы запустить выбранное действие.

Доступные действия:
            _Главная
            _Recent приложения
            _Back
            _Открыть панель уведомлений

/! \ Если на вашем устройстве есть панель навигации (кнопки «Главная», «Назад» и «Недавние приложения»), кнопка будет находиться над панелью навигации! /! \
    
Это приложение использует разрешения администратора устройства.
    Единственная используемая политика администратора - \ "force-lock \" , и она используется для блокировки устройства, когда пользователь выполнил выбранное действие.

         Разрешение:
            _Read Phone State => Требуется (и используется только) для загрузки списка приложений из-за некоторых ограничений производителей.
            _Write Internal Storage => Сохранить скриншоты в устройстве.

         В этом приложении используются службы специальных возможностей. \ n \ nУслуги доступа используются для запуска нескольких действий (запуск многозадачности, удаление панели уведомлений, выключение быстрых настроек, открытие меню питания, симуляция назад). Эти действия могут помочь людям, которые должны использовать свой телефон только одной рукой для запуска действий, которые нелегко сделать только с одной рукой (например, сбрасывать уведомления). Специальные службы используются только для этих действий.
Последнее обновление
10 апр. 2019 г.

Безопасность данных

В этом разделе разработчики могут указать, как приложения собирают и используют данные. Подробнее о безопасности данных…
Нет информации.

Оценки и отзывы

Оценки и отзывы проверены
Оценки и отзывы проверены
4,3
24,6 тыс. отзывов
Дарья Анапреенко
10 августа 2022 г.
Здравствуйте, приложение в процессе хорошое, но есть одно НО! Почему когда хочешь очистить память то сразу полоска пропадает, исправьте пожалуйста. И ещё когда у тебя например темная тема то она черная а когда белая тема то белая, и ещё они нельзя поменять цвет полоски, пожалуйста исправьте это.
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Артём Атремьев
24 июня 2022 г.
Приложение хорошее но есть 2 минуса первый на белом фоне полоска белоя и трудно выйти второй если поставить кнопки то кнопки и полоска если жесты то полосок 2 разричее одна большая одна мальнькоя и ещё разричее в игре где нужно перевернуть экран полоска мальнькая исчезает а большая осталась пожалуйста исправьте эти 2 минуса в заранее спасибо
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StapF3Dogy
19 июля 2020 г.
Приложение рабочее на 100% Очень удобно, но только мне не понятно на какой телефон пойдет эта полоса, вот у меня либо навигационная панель либо жесты, жестами я не могу управлять и одновременно с этой полоской, с навигационной панелью тоже, ведь если я слишком низко проведу по белой полосе, то я достану навигационную панель. Как пользоваться этим приложением на безрамочном телефоне?
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Что нового

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