Ваш компьютер и телефон могут отлично взаимодействовать. Получите мгновенный доступ к необходимым данным на телефоне прямо с компьютера. Чтобы активировать эту функцию, установите приложение "Диспетчер вашего телефона – Связь с Windows" на телефоне с Android и свяжите его с приложением "Ваш телефон" на ПК с Windows 10.



Быстро отвечайте на текстовые сообщения, пользуйтесь любимыми мобильными приложениями*, и просматривайте уведомления с телефона и управляйте ими на ПК. Совершайте и принимайте звонки** на компьютере и легко переводите их с устройства на устройство. Оставьте в прошлом отправку себе фотографий по электронной почте, так как у вас есть доступ к любимым изображениям на телефоне с компьютера. Когда вам потребуется добавить недавнее изображение в сообщение электронной почты, документ или презентацию, просто перетащите его из приложения "Ваш телефон" на ПК.





Возможности приложения "Диспетчер вашего телефона":

• Совершение вызовов и их прием на ПК

• Управление уведомлениями телефона с Android на компьютере

• Доступ к любимым мобильным приложениям* на ПК. Используйте такие возможности ПК, как большой экран, клавиатура, мышь и сенсорная панель.

• Чтение и отправка текстовых сообщений с компьютера

• Моментальный доступ с компьютера к фотографиям, снятым на телефон



Информация о новых приложениях от Майкрософт

• Находите приложения для телефона и компьютера, которые позволят эффективно работать на разных устройствах

• Узнавайте о новых приложениях Майкрософт, которые помогут обучаться и повышать личную продуктивность, отлеживать события в мире и выполнять другие действия. Функции приложения "Ваш телефон" доступны для телефонов с Android версии Android 7.0 или более поздней. Необходимо связать телефон с Android с компьютером с помощью приложения "Ваш телефон".



*Функция доступна на компьютерах с обновлением Windows 10 за май 2019 г. и отдельных телефонах с Android. Телефон с Android должен быть включен и подключен к той же сети Wi-Fi, что и компьютер. Перечень поддерживаемых телефонов см. здесь: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2066472



**Требуется компьютер с обновлением Windows 10 за май 2019 г. с радиомодулем Bluetooth.



Устанавливая это приложение, вы соглашаетесь с условиями использования https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338 и политикой конфиденциальности https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686



Чтобы рассказать нам о функциях, которые вы бы хотели увидеть в будущем, выберите пункт "Отправить отзыв" в разделе настроек приложения "Ваш телефон" или "Диспетчер вашего телефона".