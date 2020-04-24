диспетчер вашего телефона - Связь с Windows

Microsoft CorporationРабота
Для всех
179 408

Ваш компьютер и телефон могут отлично взаимодействовать. Получите мгновенный доступ к необходимым данным на телефоне прямо с компьютера. Чтобы активировать эту функцию, установите приложение "Диспетчер вашего телефона – Связь с Windows" на телефоне с Android и свяжите его с приложением "Ваш телефон" на ПК с Windows 10.

Быстро отвечайте на текстовые сообщения, пользуйтесь любимыми мобильными приложениями*, и просматривайте уведомления с телефона и управляйте ими на ПК. Совершайте и принимайте звонки** на компьютере и легко переводите их с устройства на устройство. Оставьте в прошлом отправку себе фотографий по электронной почте, так как у вас есть доступ к любимым изображениям на телефоне с компьютера. Когда вам потребуется добавить недавнее изображение в сообщение электронной почты, документ или презентацию, просто перетащите его из приложения "Ваш телефон" на ПК.


Возможности приложения "Диспетчер вашего телефона":
• Совершение вызовов и их прием на ПК
• Управление уведомлениями телефона с Android на компьютере
• Доступ к любимым мобильным приложениям* на ПК. Используйте такие возможности ПК, как большой экран, клавиатура, мышь и сенсорная панель.
• Чтение и отправка текстовых сообщений с компьютера
• Моментальный доступ с компьютера к фотографиям, снятым на телефон

Информация о новых приложениях от Майкрософт
• Находите приложения для телефона и компьютера, которые позволят эффективно работать на разных устройствах
• Узнавайте о новых приложениях Майкрософт, которые помогут обучаться и повышать личную продуктивность, отлеживать события в мире и выполнять другие действия. Функции приложения "Ваш телефон" доступны для телефонов с Android версии Android 7.0 или более поздней. Необходимо связать телефон с Android с компьютером с помощью приложения "Ваш телефон".

*Функция доступна на компьютерах с обновлением Windows 10 за май 2019 г. и отдельных телефонах с Android. Телефон с Android должен быть включен и подключен к той же сети Wi-Fi, что и компьютер. Перечень поддерживаемых телефонов см. здесь: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2066472

**Требуется компьютер с обновлением Windows 10 за май 2019 г. с радиомодулем Bluetooth.

Устанавливая это приложение, вы соглашаетесь с условиями использования https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338 и политикой конфиденциальности https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686

Чтобы рассказать нам о функциях, которые вы бы хотели увидеть в будущем, выберите пункт "Отправить отзыв" в разделе настроек приложения "Ваш телефон" или "Диспетчер вашего телефона".
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Отзывы

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Что нового

Теперь вы можете совершать и принимать звонки на своем ПК и без труда переводить их между устройствами. Используйте все преимущества динамиков, микрофона и большого экрана на своем компьютере. Вы также можете просматривать и использовать на ПК последние 2000 (а не 25!) фотографий из альбома камеры на смартфоне с Android.
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Дополнительная информация

Обновлено
24 апреля 2020 г.
Размер
34M
Количество установок
100 000 000+
Текущая версия
1.20032.94.0
Требуемая версия Android
4.4 и выше
Возрастные ограничения
Для всех
Разрешения
Отчет
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Продавец
Microsoft Corporation
Разработчик
One Microsoft Way

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