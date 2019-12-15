* Это приложение требует привилегий администратора устройства для реализации действия лаунчера "блокировка экрана".

* Это приложение использует службу специальных возможностей для реализации некоторых действий только в случае необходимости.



Square Home - это лучший лаунчер со стилем Metro UI от Windows 10.

Он лёгок в использовании, простой, красивый и мощный для любого телефона, планшета и телевизора.



Основные возможности:

- Вертикальная прокрутка на странице и горизонтальная прокрутка между страницами.

- Идеальный интерфейс в стиле metro UI и поддержка планшетного режима

- Красивые эффекты плиток.

- Отображение уведомлений и цифр на плитках.

- Умное меню приложений: сортировка лучших первыми используя образцы приложений.

- Быстрый доступ к вашим контактам.

- Большие возможности для кастомизации.