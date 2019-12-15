Square Home 3 - Launcher: Windows style

ChYK the dev.Персонализация
Для всех
64 691

* Это приложение требует привилегий администратора устройства для реализации действия лаунчера "блокировка экрана".
* Это приложение использует службу специальных возможностей для реализации некоторых действий только в случае необходимости.

Square Home - это лучший лаунчер со стилем Metro UI от Windows 10.
Он лёгок в использовании, простой, красивый и мощный для любого телефона, планшета и телевизора.

Основные возможности:
- Вертикальная прокрутка на странице и горизонтальная прокрутка между страницами.
- Идеальный интерфейс в стиле metro UI и поддержка планшетного режима
- Красивые эффекты плиток.
- Отображение уведомлений и цифр на плитках.
- Умное меню приложений: сортировка лучших первыми используя образцы приложений.
- Быстрый доступ к вашим контактам.
- Большие возможности для кастомизации.
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4,6
Всего: 64 691
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Что нового

- newest gif image library update
- fixed some bugs
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Дополнительная информация

Обновлено
15 декабря 2019 г.
Размер
4,1M
Количество установок
5 000 000+
Текущая версия
2.0.3
Требуемая версия Android
4.2 и выше
Возрастные ограничения
Для всех
Разрешения
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Продавец
ChYK the dev.
Разработчик
18, Unseo 4-ro, Jung-gu, Incheon, Republic of Korea

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