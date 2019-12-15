* Это приложение требует привилегий администратора устройства для реализации действия лаунчера "блокировка экрана".
* Это приложение использует службу специальных возможностей для реализации некоторых действий только в случае необходимости.
Square Home - это лучший лаунчер со стилем Metro UI от Windows 10.
Он лёгок в использовании, простой, красивый и мощный для любого телефона, планшета и телевизора.
Основные возможности:
- Вертикальная прокрутка на странице и горизонтальная прокрутка между страницами.
- Идеальный интерфейс в стиле metro UI и поддержка планшетного режима
- Красивые эффекты плиток.
- Отображение уведомлений и цифр на плитках.
- Умное меню приложений: сортировка лучших первыми используя образцы приложений.
- Быстрый доступ к вашим контактам.
- Большие возможности для кастомизации.