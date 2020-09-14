Nova Launcher - это мощная, настраиваемая и универсальная замена домашнего экрана. Nova предлагает расширенные функции для улучшения ваших домашних экранов, но по-прежнему остается отличным и удобным выбором для всех. Если вы хотите полностью переоборудовать свои домашние экраны или ищете более чистую и быструю домашнюю пусковую установку, Nova - это решение.

& bull; & # 8195; Новейшие функции . Nova предоставляет новейшие функции запуска Android для всех других телефонов.

& bull; & # 8195; Пользовательские темы значков: Nova поддерживает тысячи тем значков, доступных в Play Store.

& bull; & # 8195; Ночной режим и темная тема. Ночной режим включается автоматически в определенное время или просто оставьте его включенным для темной темы.

& bull; & # 8195; Настраиваемый ящик приложений: Вертикальная или горизонтальная прокрутка, эффекты страницы и параметры карты или погружения - вот лишь несколько вещей, которые вы найдете в ящике приложения.

& bull; & # 8195; Позиционирование в подсети: Благодаря возможности привязывать значки и виджеты между ячейками сетки, с помощью Nova легко получить точное представление и компоновку, что невозможно в большинстве других программ запуска.

& bull; & # 8195; Резервное копирование и восстановление: Переход с телефона на телефон или пробная установка новых домашних экранов - совсем несложно благодаря функции резервного копирования и восстановления Nova. Резервные копии можно хранить локально или сохранять в облаке для удобной передачи.

& bull; & # 8195; Скорость: Nova высоко оптимизирована, с плавной и динамичной анимацией, которая даже на старых телефонах будет быстрой и плавной.





Делай больше с Nova Launcher Prime

Раскройте весь потенциал Nova Launcher с Nova Launcher Prime:



& bull; & # 8195; Жесты : проведите, ущипните, дважды нажмите и многое другое на главном экране, чтобы выполнить пользовательские команды.

& bull; & # 8195; Группы ящиков приложений . Создайте пользовательские вкладки или папки в ящике приложений для ультраорганизованного ощущения.

& bull; & # 8195; Скрыть приложения. Удалить приложения из ящика приложений, не удаляя их.

& bull; & # 8195; Пользовательские жесты смахивания значков: Назначайте жесты смахивания значкам или папкам главного экрана для пользовательских действий.

& bull; & # 8195; ... и другие. Дополнительные эффекты прокрутки, непрочитанные данные и другие.





Это приложение использует разрешение администратора устройства для дополнительной функции отключения / блокировки экрана.

Последнее обновление 24 окт. 2022 г.