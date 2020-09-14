Nova Launcher

TeslaCoil Software
4,4
1,31 млн отзыва
50 млн+
Количество скачиваний
Возрастные ограничения
Для всех
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О приложении

Nova Launcher - это мощная, настраиваемая и универсальная замена домашнего экрана. Nova предлагает расширенные функции для улучшения ваших домашних экранов, но по-прежнему остается отличным и удобным выбором для всех. Если вы хотите полностью переоборудовать свои домашние экраны или ищете более чистую и быструю домашнюю пусковую установку, Nova - это решение.
& bull; & # 8195; Новейшие функции . Nova предоставляет новейшие функции запуска Android для всех других телефонов.
& bull; & # 8195; Пользовательские темы значков: Nova поддерживает тысячи тем значков, доступных в Play Store.
& bull; & # 8195; Ночной режим и темная тема. Ночной режим включается автоматически в определенное время или просто оставьте его включенным для темной темы.
& bull; & # 8195; Настраиваемый ящик приложений: Вертикальная или горизонтальная прокрутка, эффекты страницы и параметры карты или погружения - вот лишь несколько вещей, которые вы найдете в ящике приложения.
& bull; & # 8195; Позиционирование в подсети: Благодаря возможности привязывать значки и виджеты между ячейками сетки, с помощью Nova легко получить точное представление и компоновку, что невозможно в большинстве других программ запуска.
& bull; & # 8195; Резервное копирование и восстановление: Переход с телефона на телефон или пробная установка новых домашних экранов - совсем несложно благодаря функции резервного копирования и восстановления Nova. Резервные копии можно хранить локально или сохранять в облаке для удобной передачи.
& bull; & # 8195; Скорость: Nova высоко оптимизирована, с плавной и динамичной анимацией, которая даже на старых телефонах будет быстрой и плавной.


Делай больше с Nova Launcher Prime
Раскройте весь потенциал Nova Launcher с Nova Launcher Prime:

& bull; & # 8195; Жесты : проведите, ущипните, дважды нажмите и многое другое на главном экране, чтобы выполнить пользовательские команды.
& bull; & # 8195; Группы ящиков приложений . Создайте пользовательские вкладки или папки в ящике приложений для ультраорганизованного ощущения.
& bull; & # 8195; Скрыть приложения. Удалить приложения из ящика приложений, не удаляя их.
& bull; & # 8195; Пользовательские жесты смахивания значков: Назначайте жесты смахивания значкам или папкам главного экрана для пользовательских действий.
& bull; & # 8195; ... и другие. Дополнительные эффекты прокрутки, непрочитанные данные и другие.


Это приложение использует разрешение администратора устройства для дополнительной функции отключения / блокировки экрана.
Последнее обновление
24 окт. 2022 г.

Безопасность данных

Чтобы контролировать безопасность, нужно знать, как разработчики собирают ваши данные и передают их третьим лицам. Методы обеспечения безопасности и конфиденциальности могут зависеть от того, как вы используете приложение, а также от вашего региона и возраста. Информация ниже предоставлена разработчиком и в будущем может измениться.
Это приложение может передавать указанные типы данных третьим лицам
Местоположение и Сведения о приложении и его производительности
Это приложение может собирать указанные типы данных.
История действий в приложении и Сведения о приложении и его производительности
Данные шифруются при передаче.
Вы можете запросить удаление данных.

Оценки и отзывы

Оценки и отзывы проверены
Оценки и отзывы проверены
4,4
1,31 млн отзыва
Galamat Bogenbaev
14 сентября 2020 г.
5+++ этот лаунчер исполнили мой желлания! Короче я так много хотел изменить этот чертовский кнопку "Меню" на жесты вверх/вниз чтобы открылся меню приложений в оригинальном экране и много раз модифицировал TWLauncherESS.apk и каждый раз не мог изменить и это мне стало по нерву и у меня почти не осталься желания на Самсунг телефоны, уже я хотел купить айфон телефон!!! И когда пошёл купить айфон один друг мне сказал про эту лаунчер и пробовал и всё!!! Я люблю Самсунг телефон😍
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Skeleton US YT
7 декабря 2022 г.
Крутая прога, у меня девайс itel a17 и его системный лаунчер плохо справлялся с задачами, нова лаунчер куда лучше справляется - быстро открывает приложения, много настроек, хорошая оптимизация. Итог: прога норм, но если у вас сяоми, самсунг или эпл, то лучше не скачивать, потому что родное всегда лучше, и лаунчер тому не исключение.
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Педро Зурита
23 ноября 2022 г.
Достойный лаунчер. Без излишеств и рекламы, удобен, прост, быстр, функционален. Правда, пользуюсь только 3 дня ... более конкретное можно сказать через пару недель. Вот и прошло 2 месяца. Теперь совершенно определннно можно сказать, что это наилучший лаунчер. Всем рекомендую. Супер. Спасибо за приложение.
13 человек отметили этот отзыв как полезный.
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Что нового

Fixes for Android 12L
Bug fixes and optimizations
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