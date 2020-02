Откройте для себя новый высококачественный уровень мультимедийного пространства в сети Интернет с Ace Stream Media!



Ace Stream Media - это многофункциональное мультимедийное приложение, предоставляющее следующие возможности:



- Полнофункциональный мультимедийный плеер и медиа-сервер, с поддержкой P2P-протоколов хранения и передачи данных, с удобной каталогизацией контента и возможностью использования локальных и внешних баз данных, пресетами и плагинами, пользовательскими настройками и рекомендациями, с фильтрами и эквалайзером, и мн. др.

- Проигрывание любых видео и аудио файлов, включая MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS, M2TS, Wv и AAC, а также воспроизведение сетевых потоков, вещание которых осуществляется посредством протокола Ace Stream, BitTorrent, HTTP(S), RTMP, FTP, и др. Все кодеки включены, без необходимости отдельных загрузок. Поддерживаются субтитры, телетекст и скрытые титры.

- Онлайн просмотр огромного количества трансляций (ТВ-каналов, спортивных и киберспортивных трансляций, пользовательских каналов, фильмов, мультфильмов и др.), вещание которых осуществляется в P2P-сетях, с уровнем аудиовизуального качества и стабильностью потока, во многом превосходящие все существующие трансляции в сети Интернет, вещание которых осуществляется посредством стандартных технологий (unicast).

- Онлайн воспроизведение торрентов, в один клик и без утомительного ожидания загрузки контента

- Высококачественное прослушивание радио и музыки онлайн, в lossless-форматах

- Проигрывайте контент на удаленных устройствах и ТВ, посредством коммуникационных протоколов Ace Cast, AirPlay, Google Cast и др.



Примечание: В данном релизе, в настройках по умолчанию, стоит формат вывода потока "авто", использование которого включает транскодирование потока при проигрывании видео в контейнере MKV с кодеком АС3 на устройствах и в плеерах, где нет поддержки данного аудио кодека (Apple TV, Chromecast и др.). Это приводит к значительным задержкам скорости старта/запуска воспроизведения и скорости отклика при перемотке (особенно на маломощных устройствах). Поэтому, если непосредственно ваше удаленное устройство и используемый вами плеер поддерживает аудио кодек АС3, то переключите вывод потока на другой удобный вам формат.



Важно! Для получения максимального уровня комфорта и стабильности трансляции, при воспроизведении контента из P2P-сетей (BitTorrent/Ace Stream) на удаленном устройстве, используйте коммуникацию Ace Cast. Для использования Ace Cast необходимо чтобы приложение Ace Stream было установлено на устройстве с которого будет передаваться трансляция, а также и на устройстве, на котором будет осуществляться воспроизведение трансляции.



Ace Stream Media является агрегатором приложений, включающим в себя следующие продукты:



- Ace Stream Engine (Server) - универсальный менеджер мультимедийных потоков, использующий передовые P2P-технологии для хранения и передачи данных (MIT License, https://github.com/acestream/acestream-engine-android)

- Ace Media Library - модификация самого популярного кроссплатформенного мультимедийного плеера "VLC media player", с поддержкой P2P-протоколов и дополнительными возможностями. Распространяется с открытым исходным кодом (GPLv3 or later, https://github.com/acestream/ace-media-library-android)

- Ace Stream TV сервис - модуль для Android TV, для просмотра трансляций в системном приложении «Live Channels» (module for Android TV Input Framework, https://source.android.com/devices/tv)



Внимание! Приложение Ace Stream Media не содержит никакого видео и аудио контента, в том числе и ссылок на загрузку таких материалов. Данное приложение предназначено исключительно для каталогизации и/или воспроизведения пользователем персонального (принадлежащего ему и/или находящегося в его распоряжении) контента, а также для воспроизведения другого легального контента, в том числе контента, находящегося в свободном доступе в интернете, путем самостоятельного добавления контента (видео, аудио, фото, текстов и др. материалов) в приложение.