Ace Stream Media

INNOVATIVE DIGITAL TECHNOLOGIES, LLCВидеоплееры и редакторы
Для всех
37 403
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Поддерживаются покупки в приложении

Откройте для себя новый высококачественный уровень мультимедийного пространства в сети Интернет с Ace Stream Media!

Ace Stream Media - это многофункциональное мультимедийное приложение, предоставляющее следующие возможности:

- Полнофункциональный мультимедийный плеер и медиа-сервер, с поддержкой P2P-протоколов хранения и передачи данных, с удобной каталогизацией контента и возможностью использования локальных и внешних баз данных, пресетами и плагинами, пользовательскими настройками и рекомендациями, с фильтрами и эквалайзером, и мн. др.
- Проигрывание любых видео и аудио файлов, включая MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS, M2TS, Wv и AAC, а также воспроизведение сетевых потоков, вещание которых осуществляется посредством протокола Ace Stream, BitTorrent, HTTP(S), RTMP, FTP, и др. Все кодеки включены, без необходимости отдельных загрузок. Поддерживаются субтитры, телетекст и скрытые титры.
- Онлайн просмотр огромного количества трансляций (ТВ-каналов, спортивных и киберспортивных трансляций, пользовательских каналов, фильмов, мультфильмов и др.), вещание которых осуществляется в P2P-сетях, с уровнем аудиовизуального качества и стабильностью потока, во многом превосходящие все существующие трансляции в сети Интернет, вещание которых осуществляется посредством стандартных технологий (unicast).
- Онлайн воспроизведение торрентов, в один клик и без утомительного ожидания загрузки контента
- Высококачественное прослушивание радио и музыки онлайн, в lossless-форматах
- Проигрывайте контент на удаленных устройствах и ТВ, посредством коммуникационных протоколов Ace Cast, AirPlay, Google Cast и др.

Примечание: В данном релизе, в настройках по умолчанию, стоит формат вывода потока "авто", использование которого включает транскодирование потока при проигрывании видео в контейнере MKV с кодеком АС3 на устройствах и в плеерах, где нет поддержки данного аудио кодека (Apple TV, Chromecast и др.). Это приводит к значительным задержкам скорости старта/запуска воспроизведения и скорости отклика при перемотке (особенно на маломощных устройствах). Поэтому, если непосредственно ваше удаленное устройство и используемый вами плеер поддерживает аудио кодек АС3, то переключите вывод потока на другой удобный вам формат.

Важно! Для получения максимального уровня комфорта и стабильности трансляции, при воспроизведении контента из P2P-сетей (BitTorrent/Ace Stream) на удаленном устройстве, используйте коммуникацию Ace Cast. Для использования Ace Cast необходимо чтобы приложение Ace Stream было установлено на устройстве с которого будет передаваться трансляция, а также и на устройстве, на котором будет осуществляться воспроизведение трансляции.

Ace Stream Media является агрегатором приложений, включающим в себя следующие продукты:

- Ace Stream Engine (Server) - универсальный менеджер мультимедийных потоков, использующий передовые P2P-технологии для хранения и передачи данных (MIT License, https://github.com/acestream/acestream-engine-android)
- Ace Media Library - модификация самого популярного кроссплатформенного мультимедийного плеера "VLC media player", с поддержкой P2P-протоколов и дополнительными возможностями. Распространяется с открытым исходным кодом (GPLv3 or later, https://github.com/acestream/ace-media-library-android)
- Ace Stream TV сервис - модуль для Android TV, для просмотра трансляций в системном приложении «Live Channels» (module for Android TV Input Framework, https://source.android.com/devices/tv)

Внимание! Приложение Ace Stream Media не содержит никакого видео и аудио контента, в том числе и ссылок на загрузку таких материалов. Данное приложение предназначено исключительно для каталогизации и/или воспроизведения пользователем персонального (принадлежащего ему и/или находящегося в его распоряжении) контента, а также для воспроизведения другого легального контента, в том числе контента, находящегося в свободном доступе в интернете, путем самостоятельного добавления контента (видео, аудио, фото, текстов и др. материалов) в приложение.
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Что нового

* Исправлен баг: иногда звук основного контента был слышен во время воспроизведения рекламы
* Исправлено падение при использовании медиа кнопки на некоторых устройствах
* Исправлено падение во время запуска движка без разрешения на доступ к файловой системе
* Исправлено несколько багов, которые приводили к падениям при старте приложения и при работе в фоновом режиме
* Использование системных уведомлений для важных сообщений на Андроид 10
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Дополнительная информация

Обновлено
5 января 2020 г.
Размер
Зависит от устройства
Количество установок
5 000 000+
Текущая версия
3.1.56.3
Требуемая версия Android
4.2 и выше
Возрастные ограничения
Для всех
Интерактивные элементы
Взаимодействие пользователей
Платный контент
От 0,99 $ до 8,49 $ за товар
Разрешения
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Продавец
INNOVATIVE DIGITAL TECHNOLOGIES, LLC
Разработчик
10 Poltavska str., Kyiv, 01135, Ukraine

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