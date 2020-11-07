Избавьтесь раз и навсегда от нежелательных звонков. Безопасно и совершенно бесплатно.



Телемаркетинг, телефонное мошенничество или «просто» досадные опросы? Приложение Не бери трубку избавит вас от всех этих ненужных звонков.





Как работает приложение?

Когда вам звонит неизвестный номер, приложение проверяет его в своей постоянно обновляемой базе данных - сразу, без необходимости подключения к интернету. Если оно обнаружит, что другие пользователи оценили номер как нежелательный, то предупредит вас об этом. Или, если хотите, оно просто заблокирует его, и номер не сможет вам дозвониться.



Именно база данных, которую использует приложение Не бери трубку, является абсолютно уникальной. Она создается самими пользователями приложения: всякий раз, когда заканчивается вызов неизвестного номера, они могут анонимно оценит его как безопасный или как спам. После утверждения нашими администраторами их отзывы появятся в базе данных, которая является доступной всем пользователям.



Кстати, в эту базу данных поступает до 30 000 новых отзывов в день!





Что умеет приложение?

· Эффективно защищает вас от нежелательных вызовов. Вы можете точно установить уровень защиты в соответствии с вашими потребностями: от простого уведомления о нежелательных вызовах до полной блокировки.

· Приложение может блокировать скрытые, иностранные или платные номера. Вы также можете сами создавать свои собственные списки блокируемых или разрешённых номеров.

· Приложение можно использовать как полнофункциональное приложение для вызова: найдите в нём контакты, избранные контакты и полную историю вызовов.

· Приложение защищает вас даже в автономном режиме. Если приложению будет нужно обновить базу данных, оно подождёт пока вы не окажетесь в пределах досягаемости wi-fi.

· Оно так просто, что даже ваша бабушка справится с его управлением! :-)





Как приложение обрабатывает вашу личную информацию?

Все происходит прямо на вашем телефоне, поэтому ваши данные никогда не попадут в чужие руки. Приложение «не видит» даже ваш номер телефона, все отзывы всегда являются полностью анонимными, ни они, ни ваши контакты никуда не посылаются.



Где найти дополнительную информацию?



· Web: https://www.neberitrubku.ru/

· Facebook: https://www.facebook.com/shouldianswer

· Support: support@shouldianswer.net



" Защита от нежелательных вызовов "

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