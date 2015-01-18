Weather Night Dock Free

ProWaxПерсонализация
Для всех
7 430

Weather Night Dock - это приложение для док станций, показывающее информацию не только о текущем времени, уровне заряда и ближайшем будильнике, но также о погоде* в красивой, легко читаемой форме.
Может использоваться как "ночные часы". При этом яркость экрана можно выставить как вручную, так и в автоматическом режиме по датчику света.
Может использоваться как системная заставка (с Android 4.2 и выше).
Имеет разнообразные настройки:
- Автоматический запуск/закрытие программы при подключении/отключении зарядного устройства, даже если аппарат заблокирован.
- Настраиваемые формат времени и отображения температуры (12/24 часа, градусы Цельсия/Фаренгейта)
- Быстрая настройка будильников при двойном нажатии на информацию о ближайшем будильнике
- Разнообразные настройки персонализации:
- Темы фона
- Шрифты часов
- Цвета элементов

Использование Интернет оптимизировано так, что программа может использоваться даже в сетях GPRS и EDGE (2G) так как скачивает минимум траффика.


в 1.4 имеет мультиязычную поддержку состояний погоды
в 1.5 добавлен показ пропущенных звонков и смс за время работы программы
в 1.8 анимированные иконки погоды
в 1.9 добавлена функция системной заставки (с Android 4.2) - возможно использование на Android TV и ТВ-приставках Android
в 1.10 реализована возможность установки фонового изображения из галереи
в 1.11 добавлен показ пропущенных сообщений и звонков Viber и WhatsApp за время работы программы для устройств Android 4.3+ (требуется разрешение на доступ к уведомлениям)
в 1.12 - режим БОЛЬШИХ ЧАСОВ для планшетов
в 1.13 - GPS для определения местоположений
в 1.14 - перевод на Немецкий, Французский, Итальянский языки
в 1.15 - отображение секунд для цифровых часов
в 1.16 - ручное обновление погоды
в 1.17 - больше нет необходимости получать свой ключ
Подробнее…
Скрыть

Отзывы

Правила публикации отзывов
4,5
Всего: 7 430
5
4
3
2
1
Загрузка...

Что нового

Оптимизация для устройств Samsung с последним обновлением до Андроид 10
Оптимизация для старых устройств Samsung Андроид 4
Подробнее…
Скрыть

Дополнительная информация

Обновлено
12 января 2020 г.
Размер
3,1M
Количество установок
1 000 000+
Текущая версия
1.18.15
Требуемая версия Android
4.0.3 и выше
Возрастные ограничения
Для всех
Разрешения
Отчет
Пожаловаться
Продавец
ProWax
Разработчик
RUSSIA, 628600, Nizhnevartovsk

ProWax: другие приложения

Ещё
Weather Night Dock PRO
ProWax
Полноэкранные цифровые часы с погодой для док-станций, заставка для ТВ-приставок
Oreo + Тонкая настройка уведомлений
ProWax
Утилита тонкой настройки уведомлений любого приложения в Андроид 8.0+

Похожие

Ещё
Weather Night Dock PRO
ProWax
Полноэкранные цифровые часы с погодой для док-станций, заставка для ТВ-приставок
Night clock
Stefan Fruhner
простые часы мечтать, что затемняет ночью, но ярко в течение дня.
Night Clock
Ned Fox
Самый простой и тусклой ночью часы доступны.
Виджет прогноза погоды
Weather Widget Theme Dev Team
точная погода на русском для андроида. Скачать виджет прогноз погоды на экран.
DIGI Clock Live Wallpaper
ForestTree
Высоко настраиваемый бесплатно дата / время / батарея живые обои
©2020 GoogleУсловия использованияКонфиденциальностьДля разработчиковИсполнителиО Google|Местоположение: Соединенные ШтатыЯзык: Русский
Приобретая этот продукт, вы совершаете транзакцию в Google Payments и соглашаетесь с Условиями использования и Примечанием о конфиденциальности Google Payments.