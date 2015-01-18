Weather Night Dock - это приложение для док станций, показывающее информацию не только о текущем времени, уровне заряда и ближайшем будильнике, но также о погоде* в красивой, легко читаемой форме.

Может использоваться как "ночные часы". При этом яркость экрана можно выставить как вручную, так и в автоматическом режиме по датчику света.

Может использоваться как системная заставка (с Android 4.2 и выше).

Имеет разнообразные настройки:

- Автоматический запуск/закрытие программы при подключении/отключении зарядного устройства, даже если аппарат заблокирован.

- Настраиваемые формат времени и отображения температуры (12/24 часа, градусы Цельсия/Фаренгейта)

- Быстрая настройка будильников при двойном нажатии на информацию о ближайшем будильнике

- Разнообразные настройки персонализации:

- Темы фона

- Шрифты часов

- Цвета элементов



Использование Интернет оптимизировано так, что программа может использоваться даже в сетях GPRS и EDGE (2G) так как скачивает минимум траффика.





в 1.4 имеет мультиязычную поддержку состояний погоды

в 1.5 добавлен показ пропущенных звонков и смс за время работы программы

в 1.8 анимированные иконки погоды

в 1.9 добавлена функция системной заставки (с Android 4.2) - возможно использование на Android TV и ТВ-приставках Android

в 1.10 реализована возможность установки фонового изображения из галереи

в 1.11 добавлен показ пропущенных сообщений и звонков Viber и WhatsApp за время работы программы для устройств Android 4.3+ (требуется разрешение на доступ к уведомлениям)

в 1.12 - режим БОЛЬШИХ ЧАСОВ для планшетов

в 1.13 - GPS для определения местоположений

в 1.14 - перевод на Немецкий, Французский, Итальянский языки

в 1.15 - отображение секунд для цифровых часов

в 1.16 - ручное обновление погоды

в 1.17 - больше нет необходимости получать свой ключ