Дія — держава в смартфоні. Держава, в центрі якої кожен з вас.



Встановивши Дію, ви зможете:

— користуватися цифровими документами;

— отримувати державні послуги у декілька кліків;

— ділитися копіями цифрових документів.



Паперові та пластикові оригінали документів тепер можна залишити вдома.



Для отримання цифрових версій своїх документів просто завантажте Дію та авторизуйтеся. Вони з’являться у застосунку автоматично, якщо в реєстрах є ваші дані.



Цифрові документи в Дії:

— Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки.

— Біометричний закордонний паспорт.

— Картка платника податків (РНОКПП).

— Водійське посвідчення.

— Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

— Страховий поліс транспортного засобу.

— Студентський квиток.

— Довідка переселенця (ВПО).

— Свідоцтво про народження вашої дитини.

— COVID-19-сертифікати. Ви можете додати в Дію сертифікат про отримання двох доз вакцини. Зараз працюємо над тим, щоб у Дії з'явилися сертифікати про одужання від COVID-19 та про негативний ПЛР-тест. Їх дійсність можна перевірити за QR-кодами.



Державні послуги онлайн:

— Оплата штрафів за порушення ПДР.

— Оплата боргів за виконавчими провадженнями.

— Оплата податків ФОП.

— Подання декларацій ФОП.

— Заміна посвідчення водія.

— Реєстрація місця проживання.

— Сплата адміністративних послуг за QR-кодом.

— Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19.

— Одноразова допомога ФОПам та найманим працівникам.



еДемократія:

— Місцеві петиції



Деталі:

— Авторизація через систему BankID НБУ або за NFC.

— Онлайн та автономний режим.

— Контроль сесій на пристроях.

— Перевірка цифрових документів через тимчасові унікальні коди.

— Автоматична верифікація РНОКПП.

— Відображення техпаспорта у застосунку належного користувача.

— Сканер QR-кодів.

— Повідомлення про штрафи, виконавчі провадження та важливі новини.

— Онлайн-підтримка та чатботи.



Дія — зручно, непомітно, людяно.



Застосунком можуть користуватися лише громадяни України.

Действие - государство в смартфоне. Государство, в центре которой каждый из вас.



Установив Действие, вы сможете:

- пользоваться цифровыми документами;

- получать государственные услуги в несколько кликов;

- делиться копиями цифровых документов.



Бумажные и пластиковые оригиналы документов теперь можно оставить дома.



Для получения цифровых версий своих документов просто загрузите Действие и авторизуйтесь. Они появятся в приложении автоматически, если в реестрах ваши данные.



Цифровые документы в действии:

- Паспорт гражданина Украины в виде ID-карты.

- Биометрический загранпаспорт.

- карточка налогоплательщика (РНОКПП).

- водительское удостоверение.

- свидетельство о регистрации транспортного средства.

- Страховой полис транспортного средства.

- Студенческий билет.

- Справка переселенца (ВПО).

- свидетельство о рождении вашего ребенка.

- COVID-19-сертификаты. Вы можете добавить в Действие сертификат о получении двух доз вакцины. Сейчас работаем над тем, чтобы в Действия появились сертификаты о выздоровлении от COVID-19 и о негативном ПЦР-тест. Их действительность можно проверить с QR-кодами.



Государственные услуги онлайн:

- Оплата штрафов за нарушение ПДД.

- Оплата долгов по исполнительным производствами.

- оплата налогов ФОТ.

- представление деклараций ФОТ.

- Замена водительского удостоверения.

- Регистрация места проживания.

- уплата административных услуг по QR-кодом.

- Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19.

- единовременное пособие ФОПам и наемным работникам.



еДемократии:

- Местные петиции



детали:

- Авторизация через систему BankID НБУ или NFC.

- Онлайн и автономный режим.

- Контроль сессий на устройствах.

- Проверка цифровых документов через временные уникальные коды.

- Автоматическая верификация РНОКПП.

- Отображение техпаспорта в приложении надлежащего пользователя.

- Сканер QR-кодов.

- Сообщение о штрафах, исполнительные производства и важные новости.

- Онлайн-поддержка и чатбот.



Действие - удобно, незаметно, человечно.



Приложением могут пользоваться только граждане Украины.