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Дія — держава в смартфоні. Держава, в центрі якої кожен з вас.
Встановивши Дію, ви зможете:
— користуватися цифровими документами;
— отримувати державні послуги у декілька кліків;
— ділитися копіями цифрових документів.
Паперові та пластикові оригінали документів тепер можна залишити вдома.
Для отримання цифрових версій своїх документів просто завантажте Дію та авторизуйтеся. Вони з’являться у застосунку автоматично, якщо в реєстрах є ваші дані.
Цифрові документи в Дії:
— Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки.
— Біометричний закордонний паспорт.
— Картка платника податків (РНОКПП).
— Водійське посвідчення.
— Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
— Страховий поліс транспортного засобу.
— Студентський квиток.
— Довідка переселенця (ВПО).
— Свідоцтво про народження вашої дитини.
— COVID-19-сертифікати. Ви можете додати в Дію сертифікат про отримання двох доз вакцини. Зараз працюємо над тим, щоб у Дії з'явилися сертифікати про одужання від COVID-19 та про негативний ПЛР-тест. Їх дійсність можна перевірити за QR-кодами.
Державні послуги онлайн:
— Оплата штрафів за порушення ПДР.
— Оплата боргів за виконавчими провадженнями.
— Оплата податків ФОП.
— Подання декларацій ФОП.
— Заміна посвідчення водія.
— Реєстрація місця проживання.
— Сплата адміністративних послуг за QR-кодом.
— Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19.
— Одноразова допомога ФОПам та найманим працівникам.
еДемократія:
— Місцеві петиції
Деталі:
— Авторизація через систему BankID НБУ або за NFC.
— Онлайн та автономний режим.
— Контроль сесій на пристроях.
— Перевірка цифрових документів через тимчасові унікальні коди.
— Автоматична верифікація РНОКПП.
— Відображення техпаспорта у застосунку належного користувача.
— Сканер QR-кодів.
— Повідомлення про штрафи, виконавчі провадження та важливі новини.
— Онлайн-підтримка та чатботи.
Дія — зручно, непомітно, людяно.
Застосунком можуть користуватися лише громадяни України.
Встановивши Дію, ви зможете:
— користуватися цифровими документами;
— отримувати державні послуги у декілька кліків;
— ділитися копіями цифрових документів.
Паперові та пластикові оригінали документів тепер можна залишити вдома.
Для отримання цифрових версій своїх документів просто завантажте Дію та авторизуйтеся. Вони з’являться у застосунку автоматично, якщо в реєстрах є ваші дані.
Цифрові документи в Дії:
— Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки.
— Біометричний закордонний паспорт.
— Картка платника податків (РНОКПП).
— Водійське посвідчення.
— Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
— Страховий поліс транспортного засобу.
— Студентський квиток.
— Довідка переселенця (ВПО).
— Свідоцтво про народження вашої дитини.
— COVID-19-сертифікати. Ви можете додати в Дію сертифікат про отримання двох доз вакцини. Зараз працюємо над тим, щоб у Дії з'явилися сертифікати про одужання від COVID-19 та про негативний ПЛР-тест. Їх дійсність можна перевірити за QR-кодами.
Державні послуги онлайн:
— Оплата штрафів за порушення ПДР.
— Оплата боргів за виконавчими провадженнями.
— Оплата податків ФОП.
— Подання декларацій ФОП.
— Заміна посвідчення водія.
— Реєстрація місця проживання.
— Сплата адміністративних послуг за QR-кодом.
— Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19.
— Одноразова допомога ФОПам та найманим працівникам.
еДемократія:
— Місцеві петиції
Деталі:
— Авторизація через систему BankID НБУ або за NFC.
— Онлайн та автономний режим.
— Контроль сесій на пристроях.
— Перевірка цифрових документів через тимчасові унікальні коди.
— Автоматична верифікація РНОКПП.
— Відображення техпаспорта у застосунку належного користувача.
— Сканер QR-кодів.
— Повідомлення про штрафи, виконавчі провадження та важливі новини.
— Онлайн-підтримка та чатботи.
Дія — зручно, непомітно, людяно.
Застосунком можуть користуватися лише громадяни України.
Подробнее…
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Что нового
Оновлення Дії:
⁃ Замовляйте COVID-сертифікат з головного екрана. Тепер не потрібно його шукати в послугах.
⁃ Створення COVID-сертифіката без цифрового паспорта. Тепер у Дії підтягнеться сертифікат, навіть якщо у вас паспорт-книжечка.
Нагадуємо, що отримати сертифікат стало ще простіше. Замовляйте сертифікат у два кліки без Дія.Підпису та гімнастики для шиї.
⁃ Замовляйте COVID-сертифікат з головного екрана. Тепер не потрібно його шукати в послугах.
⁃ Створення COVID-сертифіката без цифрового паспорта. Тепер у Дії підтягнеться сертифікат, навіть якщо у вас паспорт-книжечка.
Нагадуємо, що отримати сертифікат стало ще простіше. Замовляйте сертифікат у два кліки без Дія.Підпису та гімнастики для шиї.
Подробнее…
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Дополнительная информация
Обновлено
1 ноября 2021 г.
Размер
52M
Количество установок
5 000 000+
Текущая версия
3.0.15
Требуемая версия Android
4.4 и выше
Возрастные ограничения
Для всех
Разрешения
Отчет
Продавец
Ministry of Digital Transformation of Ukraine
Разработчик
Dilova street, 24, Kyiv, Ukraine