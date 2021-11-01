Дія

Ministry of Digital Transformation of UkraineСоциальные
Для всех
150 084
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Дія — держава в смартфоні. Держава, в центрі якої кожен з вас.

Встановивши Дію, ви зможете:
— користуватися цифровими документами;
— отримувати державні послуги у декілька кліків;
— ділитися копіями цифрових документів.

Паперові та пластикові оригінали документів тепер можна залишити вдома.

Для отримання цифрових версій своїх документів просто завантажте Дію та авторизуйтеся. Вони з’являться у застосунку автоматично, якщо в реєстрах є ваші дані.

Цифрові документи в Дії:
— Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки.
— Біометричний закордонний паспорт.
— Картка платника податків (РНОКПП).
— Водійське посвідчення.
— Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
— Страховий поліс транспортного засобу.
— Студентський квиток.
— Довідка переселенця (ВПО).
— Свідоцтво про народження вашої дитини.
— COVID-19-сертифікати. Ви можете додати в Дію сертифікат про отримання двох доз вакцини. Зараз працюємо над тим, щоб у Дії з'явилися сертифікати про одужання від COVID-19 та про негативний ПЛР-тест. Їх дійсність можна перевірити за QR-кодами.

Державні послуги онлайн:
— Оплата штрафів за порушення ПДР.
— Оплата боргів за виконавчими провадженнями.
— Оплата податків ФОП.
— Подання декларацій ФОП.
— Заміна посвідчення водія.
— Реєстрація місця проживання.
— Сплата адміністративних послуг за QR-кодом.
— Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19.
— Одноразова допомога ФОПам та найманим працівникам.

еДемократія:
— Місцеві петиції

Деталі:
— Авторизація через систему BankID НБУ або за NFC.
— Онлайн та автономний режим.
— Контроль сесій на пристроях.
— Перевірка цифрових документів через тимчасові унікальні коди.
— Автоматична верифікація РНОКПП.
— Відображення техпаспорта у застосунку належного користувача.
— Сканер QR-кодів.
— Повідомлення про штрафи, виконавчі провадження та важливі новини.
— Онлайн-підтримка та чатботи.

Дія — зручно, непомітно, людяно.

Застосунком можуть користуватися лише громадяни України.
Действие - государство в смартфоне. Государство, в центре которой каждый из вас.

Установив Действие, вы сможете:
- пользоваться цифровыми документами;
- получать государственные услуги в несколько кликов;
- делиться копиями цифровых документов.

Бумажные и пластиковые оригиналы документов теперь можно оставить дома.

Для получения цифровых версий своих документов просто загрузите Действие и авторизуйтесь. Они появятся в приложении автоматически, если в реестрах ваши данные.

Цифровые документы в действии:
- Паспорт гражданина Украины в виде ID-карты.
- Биометрический загранпаспорт.
- карточка налогоплательщика (РНОКПП).
- водительское удостоверение.
- свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Страховой полис транспортного средства.
- Студенческий билет.
- Справка переселенца (ВПО).
- свидетельство о рождении вашего ребенка.
- COVID-19-сертификаты. Вы можете добавить в Действие сертификат о получении двух доз вакцины. Сейчас работаем над тем, чтобы в Действия появились сертификаты о выздоровлении от COVID-19 и о негативном ПЦР-тест. Их действительность можно проверить с QR-кодами.

Государственные услуги онлайн:
- Оплата штрафов за нарушение ПДД.
- Оплата долгов по исполнительным производствами.
- оплата налогов ФОТ.
- представление деклараций ФОТ.
- Замена водительского удостоверения.
- Регистрация места проживания.
- уплата административных услуг по QR-кодом.
- Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19.
- единовременное пособие ФОПам и наемным работникам.

еДемократии:
- Местные петиции

детали:
- Авторизация через систему BankID НБУ или NFC.
- Онлайн и автономный режим.
- Контроль сессий на устройствах.
- Проверка цифровых документов через временные уникальные коды.
- Автоматическая верификация РНОКПП.
- Отображение техпаспорта в приложении надлежащего пользователя.
- Сканер QR-кодов.
- Сообщение о штрафах, исполнительные производства и важные новости.
- Онлайн-поддержка и чатбот.

Действие - удобно, незаметно, человечно.

Приложением могут пользоваться только граждане Украины.
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Правила публикации отзывов и другая информация
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Что нового

Оновлення Дії:
⁃ Замовляйте COVID-сертифікат з головного екрана. Тепер не потрібно його шукати в послугах.
⁃ Створення COVID-сертифіката без цифрового паспорта. Тепер у Дії підтягнеться сертифікат, навіть якщо у вас паспорт-книжечка.

Нагадуємо, що отримати сертифікат стало ще простіше. Замовляйте сертифікат у два кліки без Дія.Підпису та гімнастики для шиї.
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Дополнительная информация

Обновлено
1 ноября 2021 г.
Размер
52M
Количество установок
5 000 000+
Текущая версия
3.0.15
Требуемая версия Android
4.4 и выше
Возрастные ограничения
Для всех
Разрешения
Отчет
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Продавец
Ministry of Digital Transformation of Ukraine
Разработчик
Dilova street, 24, Kyiv, Ukraine
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