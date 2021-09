Шефмаркет - продукты с рецептами - меню на неделю

Шефмаркет – это доставка продуктов на дом с рецептами №1 В России.



Что приготовить на ужин? Мы продумали за вас здоровое питание на каждый день. Курьер привезёт продукты и пошаговые рецепты блюд, вы потратите на готовку не больше 30 минут. Вкусная домашняя еда – это так просто!



Каждую неделю в меню – 48 новых рецептов от известных шеф-поваров и диетологов. Можно собрать идеальный рацион на неделю: взять горячие блюда, супы и даже десерты. Тут и простые вкусные рецепты на каждый день, и изысканные варианты для застолья или романтического ужина. Возьмём, к примеру, блюда из курицы: цыплёнок «Кок-о-Вэн» в винном соусе – в «Оригинальном меню» или куриные наггетсы с пюре – в «Семейном». Или вот, рецепты из мяса: спагетти с говядиной в линейке «20 минут», тальята из говядины с томатами гратен – в «Балансе». Мы любим удивлять: наша книга рецептов постоянно обновляется. К слову, среди заказов особенно популярны салаты на каждый день, русская, японская, итальянская, корейская кухня, а также азиатская кухня.



Нужны легкие рецепты с фото пошагово? У нас все такие: пошаговые рецепты с фото прилагаются к каждому заказу. Наши рецепты – красочные и понятные, даже ребёнок справится! Кстати, о детях. Ваши домашние не едят какие-то продукты? Не беда. В каждом меню – 12 блюд на выбор: заказывайте от 3 до 7 блюд.



Мы заботимся о вашем здоровье. Все продукты питания – максимально свежие, напрямую от крупных российских поставщиков. Есть и импортеры заграничной продукции: экзотические фрукты везут из Таиланда, а лосось – с Фарерских островов.



Ищете рецепты для похудения? Вам – в меню «Баланс», это ПП меню на каждый день. Здесь собраны рецепты правильного питания для похудения (они же – пп рецепты). Например, рецепты из рыбы с низкой калорийностью (сибас с пюре из сельдерея, судак в соусе терияки), рецепты из курицы ( окорочка карри с соусом из мацони, куриная грудка по-тайски) – вкусные и полезные блюда на каждый день. Не забыли и про веганское/постное меню: блюда из картофеля – наши бестселлеры.



Доставка продуктов – бесплатная при заказе меню на неделю.



В нашем приложении можно:



1. Собрать своё меню на неделю: от 3 до 7 блюд на 2 или 4 персоны.

2. Добавить к заказу супы, десерты, салаты и закуски рецепты с фото.

3. Оплатить заказ картой. Также доступна оплата наличными курьеру.

4. Оформить подписку на регулярную доставку продуктов со скидкой 10% и управлять ее настройками.

5. Получать кешбэк с покупок до 5%.

6. Видеть историю покупок, оценивать качество сервиса и рецепты на каждый день с фото. Оставлять отзывы.

7. Приглашать друзей и получать по 500 руб. за каждого приведенного друга.

8. Готовить по рецепту в приложении со встроенным таймером.

9. Получать уведомления об акциях и специальных предложениях.

10. Узнавать рецепты правильного питания на каждый день.



Подытожим: Шефмаркет – это доставка еды на дом Спб, Мск и другие города. Но это не просто доставка продуктов на дом. И лучше, чем просто доставка еды. Потому что с нами ужин будет приготовлен с любовью, и любви (и времени) останется ещё много в запасе для родных. Готовим дома, как настоящий шеф!

Chefmarket is home delivery with recipes # 1 in Russia.



What to cook for dinner? We have thought of healthy meals for you every day. The courier will bring groceries and step-by-step recipes, you will spend no more than 30 minutes on cooking. Delicious homemade food made easy!



Every week there are 48 new recipes on the menu from renowned chefs and nutritionists. You can collect the ideal diet for the week: take hot dishes, soups and even desserts. There are simple delicious recipes for every day, and exquisite options for a feast or a romantic dinner. Take, for example, chicken dishes: Coc-o-Ven chicken in wine sauce - in the Original Menu or chicken nuggets with mashed potatoes - in Family. Or, here are some meat recipes: spaghetti with beef in the “20 minutes” line, beef tagliata with gratin tomatoes - in “Balance”. We love to surprise: our recipe book is constantly updated. By the way, salads for every day, Russian, Japanese, Italian, Korean cuisine, as well as Asian cuisine are especially popular among orders.



Looking for easy photo recipes step by step? We have it all: step-by-step recipes with photos are attached to each order. Our recipes are colorful and clear, even a child can handle it! By the way, about children. Do your pets eat any foods? No problem. Each menu has 12 dishes to choose from: order from 3 to 7 dishes.



We care about your health. All food products are as fresh as possible, directly from large Russian suppliers. There are also importers of foreign products: exotic fruits are brought from Thailand, and salmon from the Faroe Islands.



Looking for weight loss recipes? You - in the "Balance" menu, this is a PP menu for every day. Here are collected recipes for proper nutrition for weight loss (they are also recipes). For example, low-calorie fish recipes (sea bass with celery puree, pike perch in teriyaki sauce), chicken recipes (curry legs with yogurt sauce, Thai chicken breast) are delicious and healthy meals for every day. We have not forgotten about the vegan / lean menu: potato dishes are our bestsellers.



Delivery of groceries is free when ordering a menu for a week.



In our application, you can:



1. Collect your own menu for the week: from 3 to 7 dishes for 2 or 4 persons.

2. Add recipes with photos to the order of soups, desserts, salads and appetizers.

3. Pay for the order by card. Cash payment to the courier is also available.

4. Subscribe to regular delivery of products with a 10% discount and manage its settings.

5. Receive cashback from purchases up to 5%.

6. See the history of purchases, evaluate the quality of service and recipes for every day with a photo. Leave reviews.

7. Invite friends and receive 500 rubles. for every friend you bring.

8. Cook with a recipe in the app with a built-in timer.

9. Receive notifications about promotions and special offers.

10. Learn recipes for proper nutrition for every day.



To summarize: Chefmarket is home delivery of St. Petersburg, Moscow time and other cities. But it's not just about delivering groceries to your home. And better than just food delivery. Because with us, dinner will be prepared with love, and there will be a lot of love (and time) left for the family. Cooking at home like a real chef!