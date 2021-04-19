Шефмаркет - продукты с рецептами - меню на неделю

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Шефмаркет – это доставка продуктов на дом с рецептами №1 В России.
Что приготовить на ужин? Мы продумали за вас здоровое питание на каждый день. Курьер привезёт продукты и пошаговые рецепты блюд, вы потратите на готовку не больше 30 минут. Вкусная домашняя еда – это так просто!
Каждую неделю в меню – 48 новых рецептов от известных шеф-поваров и диетологов. Можно собрать идеальный рацион на неделю: взять горячие блюда, супы и даже десерты. Тут и простые вкусные рецепты на каждый день, и изысканные варианты для застолья или романтического ужина. Возьмём, к примеру, блюда из курицы: цыплёнок «Кок-о-Вэн» в винном соусе – в «Оригинальном меню» или куриные наггетсы с пюре – в «Семейном». Или вот, рецепты из мяса: спагетти с говядиной в линейке «20 минут», тальята из говядины с томатами гратен – в «Балансе». Мы любим удивлять: наша книга рецептов постоянно обновляется. К слову, среди заказов особенно популярны салаты на каждый день, русская, японская, итальянская, корейская кухня, а также азиатская кухня.
Нужны легкие рецепты с фото пошагово? У нас все такие: пошаговые рецепты с фото прилагаются к каждому заказу. Наши рецепты – красочные и понятные, даже ребёнок справится! Кстати, о детях. Ваши домашние не едят какие-то продукты? Не беда. В каждом меню – 12 блюд на выбор: заказывайте от 3 до 7 блюд.
Мы заботимся о вашем здоровье. Все продукты питания – максимально свежие, напрямую от крупных российских поставщиков. Есть и импортеры заграничной продукции: экзотические фрукты везут из Таиланда, а лосось – с Фарерских островов.
Ищете рецепты для похудения? Вам – в меню «Баланс», это ПП меню на каждый день. Здесь собраны рецепты правильного питания для похудения (они же – пп рецепты). Например, рецепты из рыбы с низкой калорийностью (сибас с пюре из сельдерея, судак в соусе терияки), рецепты из курицы ( окорочка карри с соусом из мацони, куриная грудка по-тайски) – вкусные и полезные блюда на каждый день. Не забыли и про веганское/постное меню: блюда из картофеля – наши бестселлеры.
Доставка продуктов – бесплатная при заказе меню на неделю.
В нашем приложении можно:
1. Собрать своё меню на неделю: от 3 до 7 блюд на 2 или 4 персоны.
2. Добавить к заказу супы, десерты, салаты и закуски рецепты с фото.
3. Оплатить заказ картой. Также доступна оплата наличными курьеру.
4. Оформить подписку на регулярную доставку продуктов со скидкой 10% и управлять ее настройками.
5. Получать кешбэк с покупок до 5%.
6. Видеть историю покупок, оценивать качество сервиса и рецепты на каждый день с фото. Оставлять отзывы.
7. Приглашать друзей и получать по 500 руб. за каждого приведенного друга.
8. Готовить по рецепту в приложении со встроенным таймером.
9. Получать уведомления об акциях и специальных предложениях.
10. Узнавать рецепты правильного питания на каждый день.
Подытожим: Шефмаркет – это доставка еды на дом Спб, Мск и другие города. Но это не просто доставка продуктов на дом. И лучше, чем просто доставка еды. Потому что с нами ужин будет приготовлен с любовью, и любви (и времени) останется ещё много в запасе для родных. Готовим дома, как настоящий шеф!
Что приготовить на ужин? Мы продумали за вас здоровое питание на каждый день. Курьер привезёт продукты и пошаговые рецепты блюд, вы потратите на готовку не больше 30 минут. Вкусная домашняя еда – это так просто!
Каждую неделю в меню – 48 новых рецептов от известных шеф-поваров и диетологов. Можно собрать идеальный рацион на неделю: взять горячие блюда, супы и даже десерты. Тут и простые вкусные рецепты на каждый день, и изысканные варианты для застолья или романтического ужина. Возьмём, к примеру, блюда из курицы: цыплёнок «Кок-о-Вэн» в винном соусе – в «Оригинальном меню» или куриные наггетсы с пюре – в «Семейном». Или вот, рецепты из мяса: спагетти с говядиной в линейке «20 минут», тальята из говядины с томатами гратен – в «Балансе». Мы любим удивлять: наша книга рецептов постоянно обновляется. К слову, среди заказов особенно популярны салаты на каждый день, русская, японская, итальянская, корейская кухня, а также азиатская кухня.
Нужны легкие рецепты с фото пошагово? У нас все такие: пошаговые рецепты с фото прилагаются к каждому заказу. Наши рецепты – красочные и понятные, даже ребёнок справится! Кстати, о детях. Ваши домашние не едят какие-то продукты? Не беда. В каждом меню – 12 блюд на выбор: заказывайте от 3 до 7 блюд.
Мы заботимся о вашем здоровье. Все продукты питания – максимально свежие, напрямую от крупных российских поставщиков. Есть и импортеры заграничной продукции: экзотические фрукты везут из Таиланда, а лосось – с Фарерских островов.
Ищете рецепты для похудения? Вам – в меню «Баланс», это ПП меню на каждый день. Здесь собраны рецепты правильного питания для похудения (они же – пп рецепты). Например, рецепты из рыбы с низкой калорийностью (сибас с пюре из сельдерея, судак в соусе терияки), рецепты из курицы ( окорочка карри с соусом из мацони, куриная грудка по-тайски) – вкусные и полезные блюда на каждый день. Не забыли и про веганское/постное меню: блюда из картофеля – наши бестселлеры.
Доставка продуктов – бесплатная при заказе меню на неделю.
В нашем приложении можно:
1. Собрать своё меню на неделю: от 3 до 7 блюд на 2 или 4 персоны.
2. Добавить к заказу супы, десерты, салаты и закуски рецепты с фото.
3. Оплатить заказ картой. Также доступна оплата наличными курьеру.
4. Оформить подписку на регулярную доставку продуктов со скидкой 10% и управлять ее настройками.
5. Получать кешбэк с покупок до 5%.
6. Видеть историю покупок, оценивать качество сервиса и рецепты на каждый день с фото. Оставлять отзывы.
7. Приглашать друзей и получать по 500 руб. за каждого приведенного друга.
8. Готовить по рецепту в приложении со встроенным таймером.
9. Получать уведомления об акциях и специальных предложениях.
10. Узнавать рецепты правильного питания на каждый день.
Подытожим: Шефмаркет – это доставка еды на дом Спб, Мск и другие города. Но это не просто доставка продуктов на дом. И лучше, чем просто доставка еды. Потому что с нами ужин будет приготовлен с любовью, и любви (и времени) останется ещё много в запасе для родных. Готовим дома, как настоящий шеф!
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3.4
1,059 total
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Шеф, свежее обновление!
Очень полезные и приятные улучшения и исправления.
Присылайте ваши рекомендации и замечания по работе мобильного приложения на app@chefmarket.ru. Мы разбираем все письма и обязательно отвечаем на них.
Очень полезные и приятные улучшения и исправления.
Присылайте ваши рекомендации и замечания по работе мобильного приложения на app@chefmarket.ru. Мы разбираем все письма и обязательно отвечаем на них.
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Additional Information
Updated
April 19, 2021
Size
22M
Installs
50,000+
Current Version
4.4.4
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
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Offered By
Chef Market LLC
Developer
117638, Москва, ул. Одесская, дом 2кС