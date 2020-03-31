С помощью сервиса Google Files вы сможете:

✨ освобождать место на телефоне, следуя рекомендациям приложения;

🔍 быстро находить файлы благодаря поиску и удобному интерфейсу;

↔️ делиться файлами без подключения к Интернету;

☁️ сохранять резервные копии файлов в облаке, чтобы освободить место на устройстве.



ОСВОБОЖДЕНИЕ МЕСТА НА ТЕЛЕФОНЕ

Освобождать место на телефоне стало ещё проще. Очищайте кеш и удаляйте одинаковые файлы, старые фото и картинки из чатов, неиспользуемые приложения и другой ненужный контент.



ПРОВЕРКА ОБЪЕМА ХРАНИЛИЩА

Сервис Google Files поможет вам узнать, сколько свободного места осталось на телефоне и SD-карте. Вы также сможете с легкостью переносить файлы на SD-карту и удалять ненужный контент прямо в приложении.



ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

Приложение Google Files не удаляет данные без вашего согласия: только вы решаете, какие файлы стереть или оставить.



УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Google Files будет регулярно отправлять вам уведомления о неиспользуемых файлах и ненужных данных. Удаляя их, вы сможете поддерживать высокую производительность устройства.



РЕКОМЕНДАЦИИ

Google Files подсказывает, какие файлы можно удалить, чтобы освободить память телефона. Чем чаще вы пользуетесь приложением, тем точнее становятся рекомендации.



БЫСТРЫЙ ПОИСК ФАЙЛОВ

Для организации файлов в Google Files используются фильтры, а не папки, поэтому искать фотографии, видео и документы на телефоне будет проще.



УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ

Находите файлы по названию или с помощью фильтров и категорий. Просматривайте, сортируйте, удаляйте, перемещайте и отправляйте любые файлы. Чтобы найти все GIF-картинки или то самое видео, которое вы скачали на прошлой неделе, потребуется всего пара нажатий.



ОТПРАВКА ФАЙЛОВ ОФЛАЙН

Если ваш друг тоже использует Google Files и находится рядом с вами, вы можете подключить ваши устройства друг к другу и обмениваться файлами или даже приложениями в офлайн-режиме. Скорость передачи данных – до 480 Мбит/с.



ШИФРОВАНИЕ ДАННЫХ

Благодаря технологии шифрования WPA2 файлы, передаваемые в офлайн-режиме через Google Files, надежно защищены. Кроме того, приложение Google Files создает сеть Wi-Fi с помощью Bluetooth, что позволяет вам получать и отправлять за секунды даже большие файлы.



КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ В ОБЛАКО

Чтобы не потерять важные файлы, вы можете перенести их на Google Диск или в другие облачные сервисы. Даже если вы удалите файлы с телефона и освободите место, они все равно будут у вас под рукой.



КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ НА SD-КАРТУ

Вы можете перенести файлы или видео на SD-карту. Всего несколько нажатий, и свободного пространства на телефоне станет больше, а производительность вырастет!



ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВОМ

Приложение Google Files занимает всего 10 МБ, и в нем нет лишних функций или фоновых процессов, которые могли бы снизить производительность устройства.



ТРИ В ОДНОМ

Приложение Google Files занимает мало места и эффективно справляется с тремя задачами:

1. Освобождение памяти. Повышайте производительность устройства, очищая кеш и удаляя ненужные или неиспользуемые файлы.

2. Быстрый поиск файлов. Узнавайте, сколько свободного места осталось на телефоне, и находите нужные файлы всего парой нажатий.

3. Обмен файлами. Отправляйте фото, видео и даже приложения по зашифрованной сети Wi-Fi со скоростью до 480 Мбит/с.