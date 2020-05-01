Новые функции

* Смарт-защита

Этот сервис предоставляет несколько функций для защиты конфиденциальности пользователя, к примеру позволяет блокировать страницы, которыми манипулирует поставщик контента, а также дополнительно настраивать блокировку отслеживания.

Вы можете включить этот сервис в меню настроек, поскольку по умолчанию он отключен.



* Улучшены возможности для настройки меню

Добавлена поддержка скрытых кнопок, что дает пользователю возможность создать собственную панель инструментов. Список скрытых кнопок: “Закрыть браузер”, “Временно разблокировать рекламу”, “Создать новую вкладку”, “Обновить”, “Поиск”.



* Улучшена работа диспетчера вкладок

Теперь вы можете изменить порядок вкладок или заблокировать их, чтобы их невозможно было закрыть.

Максимальное количество вкладок увеличилось до 99.



* Повышено удобство использования планшета

Добавлен режим постоянного отображения рабочего стола, а также больше функциональных сочетаний клавиш.



Безопасность и конфиденциальность

Приложение Samsung Internet помогает защитить ваши личные данные во время просмотра веб-сайтов.



* Смарт-блокировка отслеживания

Эта функция позволяет обнаруживать домены, которые могут отслеживать ваши перемещения между веб-сайтами, и блокировать доступ к хранилищу (к cookie-файлам).



* Защищенный просмотр веб-сайтов

В случае перехода на опасные веб-сайты, на которых могут украсть ваши данные, вы будете уведомлены.



* Блокировка содержимого

Приложение Samsung Internet для устройств с ОС Android позволяет приложениям сторонних разработчиков предоставлять фильтры для блокировки содержимого, благодаря которым вы сможете еще безопаснее и быстрее просматривать веб-страницы.



Приложению необходимо предоставить следующие разрешения.

Необязательные разрешения: функции приложения по умолчанию включены, но право использовать разрешения не предоставлено.



Обязательные разрешения

Нет.



Необязательные разрешения

Телефон: используется, чтобы проверять уникальную идентификационную информацию устройства для анализа информации приложения.

Местоположение: используется, чтобы предоставлять содержимое на основании местоположения, запрошенного пользователем, или информацию о местоположении, запрошенной веб-страницей.

Камера: используется, чтобы делать фото веб-страниц или сканировать QR-коды.

Микрофон: используется, чтобы записывать звук на веб-странице.

Контакты: используется, чтобы получать данные учетной записи устройства для синхронизации с облаком.

Хранилище: используется, чтобы хранить файлы, загруженные с веб-страниц.



Чтобы настроить разрешения для приложения, обновите системное ПО до версии ОС Android 6.0 или выше.

После обновления ПО все предоставленные настройки разрешений можно сбросить в меню приложений, доступном в меню “Настройки” устройства.