Samsung Internet Browser

Samsung Electronics Co., Ltd.Связь
Для всех
1 460 616

Новые функции
* Смарт-защита
Этот сервис предоставляет несколько функций для защиты конфиденциальности пользователя, к примеру позволяет блокировать страницы, которыми манипулирует поставщик контента, а также дополнительно настраивать блокировку отслеживания.
Вы можете включить этот сервис в меню настроек, поскольку по умолчанию он отключен.

* Улучшены возможности для настройки меню
Добавлена поддержка скрытых кнопок, что дает пользователю возможность создать собственную панель инструментов. Список скрытых кнопок: “Закрыть браузер”, “Временно разблокировать рекламу”, “Создать новую вкладку”, “Обновить”, “Поиск”.

* Улучшена работа диспетчера вкладок
Теперь вы можете изменить порядок вкладок или заблокировать их, чтобы их невозможно было закрыть.
Максимальное количество вкладок увеличилось до 99.

* Повышено удобство использования планшета
Добавлен режим постоянного отображения рабочего стола, а также больше функциональных сочетаний клавиш.

Безопасность и конфиденциальность
Приложение Samsung Internet помогает защитить ваши личные данные во время просмотра веб-сайтов.

* Смарт-блокировка отслеживания
Эта функция позволяет обнаруживать домены, которые могут отслеживать ваши перемещения между веб-сайтами, и блокировать доступ к хранилищу (к cookie-файлам).

* Защищенный просмотр веб-сайтов
В случае перехода на опасные веб-сайты, на которых могут украсть ваши данные, вы будете уведомлены.

* Блокировка содержимого
Приложение Samsung Internet для устройств с ОС Android позволяет приложениям сторонних разработчиков предоставлять фильтры для блокировки содержимого, благодаря которым вы сможете еще безопаснее и быстрее просматривать веб-страницы.

Приложению необходимо предоставить следующие разрешения.
Необязательные разрешения: функции приложения по умолчанию включены, но право использовать разрешения не предоставлено.

Обязательные разрешения
Нет.

Необязательные разрешения
Телефон: используется, чтобы проверять уникальную идентификационную информацию устройства для анализа информации приложения.
Местоположение: используется, чтобы предоставлять содержимое на основании местоположения, запрошенного пользователем, или информацию о местоположении, запрошенной веб-страницей.
Камера: используется, чтобы делать фото веб-страниц или сканировать QR-коды.
Микрофон: используется, чтобы записывать звук на веб-странице.
Контакты: используется, чтобы получать данные учетной записи устройства для синхронизации с облаком.
Хранилище: используется, чтобы хранить файлы, загруженные с веб-страниц.

Чтобы настроить разрешения для приложения, обновите системное ПО до версии ОС Android 6.0 или выше.
После обновления ПО все предоставленные настройки разрешений можно сбросить в меню приложений, доступном в меню “Настройки” устройства.
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Отзывы

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Что нового

v11.1.2.2
o Исправлена ошибка, возникавшая во время использования всплывающего окна с увеличенным изображением при просмотре версии веб-сайта для ПК
o Исправлена ошибка, возникавшая при загрузке сайта, сохраненного в закладках
o Исправлены ошибки и выполнена стабилизация
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Дополнительная информация

Обновлено
1 мая 2020 г.
Размер
Зависит от устройства
Количество установок
1 000 000 000+
Текущая версия
11.1.2.2
Требуемая версия Android
Зависит от устройства
Возрастные ограничения
Для всех
Интерактивные элементы
Взаимодействие пользователей, Неограниченный доступ в Интернет
Разрешения
Отчет
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Продавец
Samsung Electronics Co., Ltd.
Разработчик
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Rep. of KOREA

Samsung Electronics Co., Ltd.: другие приложения

Ещё
Samsung Smart Switch Mobile
Samsung Electronics Co., Ltd.
S7/S8/Note8/S9 : приложение Smart Switch может быть установлено по умолчанию.
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Samsung notes позволяет легко создавать заметки и рисовать прекрасные картины

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