Новые функции
* Смарт-защита
Этот сервис предоставляет несколько функций для защиты конфиденциальности пользователя, к примеру позволяет блокировать страницы, которыми манипулирует поставщик контента, а также дополнительно настраивать блокировку отслеживания.
Вы можете включить этот сервис в меню настроек, поскольку по умолчанию он отключен.
* Улучшены возможности для настройки меню
Добавлена поддержка скрытых кнопок, что дает пользователю возможность создать собственную панель инструментов. Список скрытых кнопок: “Закрыть браузер”, “Временно разблокировать рекламу”, “Создать новую вкладку”, “Обновить”, “Поиск”.
* Улучшена работа диспетчера вкладок
Теперь вы можете изменить порядок вкладок или заблокировать их, чтобы их невозможно было закрыть.
Максимальное количество вкладок увеличилось до 99.
* Повышено удобство использования планшета
Добавлен режим постоянного отображения рабочего стола, а также больше функциональных сочетаний клавиш.
Безопасность и конфиденциальность
Приложение Samsung Internet помогает защитить ваши личные данные во время просмотра веб-сайтов.
* Смарт-блокировка отслеживания
Эта функция позволяет обнаруживать домены, которые могут отслеживать ваши перемещения между веб-сайтами, и блокировать доступ к хранилищу (к cookie-файлам).
* Защищенный просмотр веб-сайтов
В случае перехода на опасные веб-сайты, на которых могут украсть ваши данные, вы будете уведомлены.
* Блокировка содержимого
Приложение Samsung Internet для устройств с ОС Android позволяет приложениям сторонних разработчиков предоставлять фильтры для блокировки содержимого, благодаря которым вы сможете еще безопаснее и быстрее просматривать веб-страницы.
Приложению необходимо предоставить следующие разрешения.
Необязательные разрешения: функции приложения по умолчанию включены, но право использовать разрешения не предоставлено.
Обязательные разрешения
Нет.
Необязательные разрешения
Телефон: используется, чтобы проверять уникальную идентификационную информацию устройства для анализа информации приложения.
Местоположение: используется, чтобы предоставлять содержимое на основании местоположения, запрошенного пользователем, или информацию о местоположении, запрошенной веб-страницей.
Камера: используется, чтобы делать фото веб-страниц или сканировать QR-коды.
Микрофон: используется, чтобы записывать звук на веб-странице.
Контакты: используется, чтобы получать данные учетной записи устройства для синхронизации с облаком.
Хранилище: используется, чтобы хранить файлы, загруженные с веб-страниц.
Чтобы настроить разрешения для приложения, обновите системное ПО до версии ОС Android 6.0 или выше.
После обновления ПО все предоставленные настройки разрешений можно сбросить в меню приложений, доступном в меню “Настройки” устройства.